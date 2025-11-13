Analyse Winnen ze dit jaar nog een match? Dender zou naast Antwerp, Mechelen en Standard moeten staan

Winnen ze dit jaar nog een match? Dender zou naast Antwerp, Mechelen en Standard moeten staan
Foto: © photonews

FCV Dender EH speelde ook tegen Zulte Waregem zeker geen slechte wedstrijd. Zeker in de eerste helft had het kansen genoeg om 2-0 op voorsprong te komen, maar dat liet het na. En zo kon het andermaal niet winnen.

Wie degradatie wil ontlopen? Die zal op een bepaald moment wel eens wedstrijden moeten winnen. Tot dusver heeft Dender dat nog niet gedaan en zo staan ze na veertien speeldagen op amper vijf punten in de stand.

De kloof met de voorlaatste, Cercle Brugge, is al zeven punten. De veilige twaalfde plaats is tien punten verwijderd. Dat is veel, zeker als je nog geen enkele wedstrijd kon winnen - ook al speelden ze tegen Zulte Waregem andermaal zeer moedig.

@friendsofsports Wanneer wint Dender terug een wedstrijd? @gillesmbb @fanthompanther @mrlongtermvision @kisema_ #Voetbal #Ballieman #podcasts #footballtiktok #footbal #belgium #KRCGenk ♬ origineel geluid - Friends of Sports

Bij de Friends of Sports gaven ze eind september al aan dat ze vrezen dat Dender geen enkele wedstrijd zou winnen tot de winterstop. Tot dusver is dat dus ook nog niet gebeurd.

Dender heeft vooral een probleem met efficiëntie

Nochtans zou Dender al heel wat meer punten moeten hebben. Als het aankomt op de expected points, dan hadden ze er voor dit weekend al veertien(!) moeten hebben.

Daarmee zouden ze nog steeds laatste staan, maar wel gedeeld met Mechelen, Antwerp en Standard. Om maar te zeggen: het is vooral de efficiëntie die o zo vaak het verschil maakt.

