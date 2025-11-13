Zulte Waregem deed het afgelopen jaar iets onwaarschijnlijk: CEO heeft nog heel grote plannen

Zulte Waregem heeft een opvallende financiële remonte gemaakt. Waar de club een jaar geleden nog een verlies van ruim tien miljoen euro noteerde, oogt de nieuwe jaarrekening verrassend positief: het tekort bedraagt nu nog slechts 874.000 euro.

Essevee staat een jaar later slecht 874.000 euro in het rood. Ook de omzet steeg met zo'n 5,9 miljoen euro, naar 18,4 miljoen euro in totaal. CEO Michiel Beeuwsaert gaf wat meer uitleg bij de positieve veranderingen.

Een verbluffende ommekeer in één jaar tijd

"Ons personeelsbestand is niet kleiner dan bij onze vorige passage in eerste klasse, maar we hebben wel gekeken hoe we met diezelfde mensen meer kunnen realiseren. We zijn dus efficiënter gaan werken, wat ervoor gezorgd heeft dat onze inkomsten zijn gestegen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Ook op sportief vlak zijn er zaken veranderd. "We speuren nu naar – bij voorkeur jonge – jongens die voor andere clubs onder de radar blijven, maar die wel een sportieve meerwaarde betekenen. En finaal ook een interessante transfersom kunnen opleveren."

De jaarrekening kleurt nog steeds rood, maar zo'n positieve evolutie op slechts een jaar tijd toont aan dat er nog veel mogelijk is. "We willen zelfbedruipend worden. We zijn een club in Belgische handen, met zeer betrokken aandeelhouders. Zij blijven ons sowieso ondersteunen, maar het is de bedoeling om niet langer naar hen te kijken om de cijfers te doen kloppen. Wij willen doorgroeien en Zulte Waregem op de kaart zetten, en dat op een duurzame manier", besluit Beeuwsaert.