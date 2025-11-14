Analist en ex-Genkie weet waarom Matte Smets niet meer opgeroepen wordt door Rudi Garcia

De Jonge Duivels spelen vanavond een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk, met Matte Smets als centraal verdediger én kapitein. Terwijl hij bij de beloften een sleutelrol vervult, blijft een nieuwe oproep voor de A-ploeg uit.

Volgens analist Thomas Buffel is die tussenstap precies wat Smets op dit moment nodig heeft: “Hij kan er groeien als leider", zegt hij in HBvL. Het is bijna een jaar geleden dat Smets zijn debuut maakte bij de Rode Duivels. In november 2024 verscheen hij in Boedapest aan de rust tegen Israël, maar een foutieve inspeelpass leidde kort voor tijd de nederlaag in.

Die ene fase bleef hangen. Waar het een doorbraak had kunnen zijn, werd het een knik in zijn traject bij de nationale ploeg. Sinds Rudi Garcia het roer overnam van Domenico Tedesco, kwam er geen nieuwe selectie voor de jonge verdediger van KRC Genk. Voor de interlands tegen Kazachstan en Liechtenstein koos de bondscoach voor meer ervaren profielen zoals Brandon Mechele en Arthur Theate, én voor buitenlandse revelaties Koni De Winter en Nathan Ngoy.

Uitzonderlijk zijn om als Genk-speler opgeroepen te worden

Buffel begrijpt die keuzes. “Mechele en Theate hebben al meer hun strepen verdiend dan Matte. En De Winter en Ngoy hebben zich verder ontwikkeld bij AC Milan en Lille. Die competities worden hoger ingeschat dan de Belgische.” Volgens hem heeft Smets nog geen nadeel van zijn leeftijd, maar wél van het concurrentieniveau.

Toch speelt ook de vorm van KRC Genk een rol. Buffel is duidelijk: “Als Genk dit seizoen even sterk had gepresteerd als vorig jaar tijdens de reguliere competitie, dan had Matte meer kans gehad. Je moet uitzonderlijk zijn, of een ploeg moet week na week resultaten halen, wil je er als Genk-speler bij zijn.”





Daarom ziet Buffel de beloftenploeg nu als de ideale omgeving voor Smets. Daar krijgt hij speeltijd, verantwoordelijkheid en ruimte om te groeien. “Hij kan daar leider worden", zegt Buffel. “En als hij dat niveau bevestigt, komt zijn kans bij de A-ploeg vanzelf terug.”