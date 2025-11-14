Eerste WK-deelname ooit? Deze twee 'kleintjes' staan op de rand van kwalificatie (met ex-bondscoach België)

Curaçao en Suriname staan op het punt geschiedenis te schrijven. Beide kleine voetballanden uit het wereldvoetbal naderen hun allereerste WK-deelname ooit, een prestatie die de nationale trots enorm doet groeien.

Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat - ook ex-bondscoach België - boekte een klinkende 7-0-zege tegen Bermuda. Met nog één punt in de allesbeslissende wedstrijd tegen Jamaica kan het eiland zijn felbegeerde WK-ticket veiligstellen.

Concurrent Jamaica liet dure punten liggen tegen Trinidad & Tobago (1-1), waardoor Curaçao met een gelijkspel in Kingston de groepswinst en de WK-deelname kan afdwingen. De ploeg heeft zich daarmee in een ideale uitgangspositie gemanoeuvreerd.

Oude bekende Stanley Menzo ook naar WK?

Voor Suriname is het ook spannend. Bondscoach Stanley Menzo heeft zijn team richting de historische eerste WK-deelname geleid, met grote stappen in de kwalificaties die het land nog nooit eerder heeft gezet.

Bij Curaçao viel bovendien het oog op ex-Beerschot-speler Ar’jany Martha, die een vrije trap succesvol afrondde. Hij en zijn ploeggenoten symboliseren het groeiende potentieel van het Caraïbische voetbal.

Als beide landen zich kwalificeren, betekent dat een unicum voor de Concacaf-regio. Curaçao en Suriname zouden hun eerste stappen zetten op het wereldtoneel en een historische prestatie voor hun landen neerzetten.

