Opmerkelijk: club uit Eerste Nationale wil stadion bouwen met 8.000 plaatsen voor 20 miljoen euro

Meerdere clubs in de Pro League willen zo snel mogelijk een nieuw stadion bouwen, maar ook in eerste nationale hopen ploegen erop. Daar droomt UR Namur namelijk van een gloednieuwe voetbaltempel met 8.000 zitplaatsen.

De grootste club van de provincie Namen, UR Namur, speelt in eerste nationale, waar Les Merles momenteel op de voorlaatste plaats staan en vooral strijden voor het behoud.

Toch denken ze bij Union Namur op lange termijn. Omdat de club al drie seizoenen in het ADEPS-stadion van Jambes speelt, is een eigen infrastructuur noodzakelijk om ooit richting het profvoetbal te evolueren.

Namur droomt groots: een stadion van 8.000 plaatsen voor 20 miljoen euro?

Volgens informatie van Sudinfo heeft UR Namur daarom plannen gelanceerd voor een nieuw stadion met 8.000 plaatsen, goed voor een investering van 20 miljoen euro. Toch opvallend grote plannen.

Maar liefst zeven locaties worden bestudeerd om een moderne voetbaltempel te bouwen, gecombineerd met woongelegenheden en commerciële ruimtes. De financiering onder leiding van voorzitter Bernard Annet zou al ver gevorderd zijn, al blijven er nog enkele hindernissen.

Ter vergelijking: in de Jupiler Pro League proberen momenteel vier clubs een nieuw stadion te realiseren, maar botsten zij eveneens op grote obstakels. Zou het in eerste nationale makkelijker verlopen?