Marc Degryse en Frank Boeckx sparen Rode Duivels niet na blamage in Kazachstan

De Rode Duivels misten zaterdag hun eerste matchpunt voor het WK 2026. Tegen een tienkoppig Kazachstan kwamen ze niet verder dan een teleurstellend gelijkspel.

"Hier word je niet vrolijk van", waren de eerste woorden van Marc Degryse na afloop. De Rode Duivels geraakten zaterdagavond niet voorbij een tienkoppig Kazachstan.

Bij een zege waren ze gekwalificeerd voor het WK 2026, maar nu is het wachten tot dinsdag. Dan moet er gewonnen worden van Liechtenstein op Sclessin. Toch blijft het heel opvallend dat België niet verder dan een punt geraakte in Astana.

Het zal snel beter moeten bij de Duivels

"Kazachstan uit, altijd moeilijk. Dat is een cliché die je kunt gebruiken (lacht)", gaat Degryse verder bij VTM. "Maar ze gaan toch moeten trainen op afwerken. Ze hebben kansen genoeg gehad om de wedstrijd met duidelijke cijfers te winnen. Het cadeautje van Theate zorgt voor dit resultaat, maar ze moeten beter afwerken."

Ook Frank Boeckx vond het geen goede wedstrijd. "Dit was ondermaats. Het was niet goed genoeg en ze zijn niet goed gestart. Ze hadden inderdaad kansen genoeg om het te doen."





Achteraan liep het te vaak mis, maar ook vooraan loopt het niet goed. Bondscoach Rudi Garcia beschikt niet over een doelpuntenmaker. "Het ontbreken van Lukaku wordt een alsmaar groter probleem. Want wie maakt de doelpunten?", besluit Boeckx.