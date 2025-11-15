Marc Degryse en Frank Boeckx sparen Rode Duivels niet na blamage in Kazachstan

Marc Degryse en Frank Boeckx sparen Rode Duivels niet na blamage in Kazachstan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels misten zaterdag hun eerste matchpunt voor het WK 2026. Tegen een tienkoppig Kazachstan kwamen ze niet verder dan een teleurstellend gelijkspel.

"Hier word je niet vrolijk van", waren de eerste woorden van Marc Degryse na afloop. De Rode Duivels geraakten zaterdagavond niet voorbij een tienkoppig Kazachstan.

Bij een zege waren ze gekwalificeerd voor het WK 2026, maar nu is het wachten tot dinsdag. Dan moet er gewonnen worden van Liechtenstein op Sclessin. Toch blijft het heel opvallend dat België niet verder dan een punt geraakte in Astana.

Het zal snel beter moeten bij de Duivels

"Kazachstan uit, altijd moeilijk. Dat is een cliché die je kunt gebruiken (lacht)", gaat Degryse verder bij VTM. "Maar ze gaan toch moeten trainen op afwerken. Ze hebben kansen genoeg gehad om de wedstrijd met duidelijke cijfers te winnen. Het cadeautje van Theate zorgt voor dit resultaat, maar ze moeten beter afwerken."

Ook Frank Boeckx vond het geen goede wedstrijd. "Dit was ondermaats. Het was niet goed genoeg en ze zijn niet goed gestart. Ze hadden inderdaad kansen genoeg om het te doen."

Achteraan liep het te vaak mis, maar ook vooraan loopt het niet goed. Bondscoach Rudi Garcia beschikt niet over een doelpuntenmaker. "Het ontbreken van Lukaku wordt een alsmaar groter probleem. Want wie maakt de doelpunten?", besluit Boeckx.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Kazachstan

Meer nieuws

Waren de Rode Duivels goed genoeg voorbereid? Assistent-bondscoach Fichaux is opvallend positief

Waren de Rode Duivels goed genoeg voorbereid? Assistent-bondscoach Fichaux is opvallend positief

19:30
3
Waarom staat Romeo Vermant in rijtje met onder meer Gert Verheyen, Guy Thys en Kevin Vandenbergh?

Waarom staat Romeo Vermant in rijtje met onder meer Gert Verheyen, Guy Thys en Kevin Vandenbergh?

20:30
Drie buizen bij de Rode Duivels, maar ook twee keer een acht: onze punten na het gelijkspel in Astana

Drie buizen bij de Rode Duivels, maar ook twee keer een acht: onze punten na het gelijkspel in Astana

19:00
4
Johan Boskamp in katzwijm voor Rode Duivel: "Nog nooit gezien"

Johan Boskamp in katzwijm voor Rode Duivel: "Nog nooit gezien"

18:30
Uit Jérémy Doku hier kritiek op bondscoach Rudi Garcia na pijnlijk gelijkspel tegen Kazachstan?

Uit Jérémy Doku hier kritiek op bondscoach Rudi Garcia na pijnlijk gelijkspel tegen Kazachstan?

18:00
13
Toch wel een blamage: Rode Duivels kunnen niet winnen van 10 Kazachen en moeten het dinsdag afmaken

Toch wel een blamage: Rode Duivels kunnen niet winnen van 10 Kazachen en moeten het dinsdag afmaken

16:56
Analisten laten er geen enkele twijfel over bestaan na slechte eerste helft Rode Duivels

Analisten laten er geen enkele twijfel over bestaan na slechte eerste helft Rode Duivels

16:00
Marc Degryse had andere keuze gemaakt bij Rode Duivels

Marc Degryse had andere keuze gemaakt bij Rode Duivels

15:40
5
België als nummer 31? Dit zijn de eerste 30 landen die zich al hebben gekwalificeerd voor het WK 2026

België als nummer 31? Dit zijn de eerste 30 landen die zich al hebben gekwalificeerd voor het WK 2026

15:00
Rode Duivels (en Club Brugge) weten hoe laat het is met wonderkind dat naar Chelsea zal trekken

Rode Duivels (en Club Brugge) weten hoe laat het is met wonderkind dat naar Chelsea zal trekken

15:20
3
Franky Van der Elst laat zich uit over Nathan De Cat: "Laatste wat ik ga doen"

Franky Van der Elst laat zich uit over Nathan De Cat: "Laatste wat ik ga doen"

17:30
🎥 Club Brugge komt in pompend filmpje met hoopvol bericht over Simon Mignolet

🎥 Club Brugge komt in pompend filmpje met hoopvol bericht over Simon Mignolet

17:00
JPL-club in de problemen? Absolute sterkhouder geblesseerd bij nationale ploeg

JPL-club in de problemen? Absolute sterkhouder geblesseerd bij nationale ploeg

16:30
Stilaan echt het einde van een tijdperk? Bijzonder symbool na vijftien jaar bij Rode Duivels

Stilaan echt het einde van een tijdperk? Bijzonder symbool na vijftien jaar bij Rode Duivels

14:30
Niemand komt in de buurt: de fabelachtige reeks van Rode Duivels gaat voorlopig verder

Niemand komt in de buurt: de fabelachtige reeks van Rode Duivels gaat voorlopig verder

12:30
LIVE: Zet Rudi Garcia Onana op de bank en krijgt Mechele nog eens een cap?

LIVE: Zet Rudi Garcia Onana op de bank en krijgt Mechele nog eens een cap?

11:23
Rudi Garcia heeft knopen door te hakken: dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

Rudi Garcia heeft knopen door te hakken: dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

11:00
2
Lof voor Union (en kritiek voor Genk, Anderlecht en Club): "Het is geen hogere wiskunde of goochelshow"

Lof voor Union (en kritiek voor Genk, Anderlecht en Club): "Het is geen hogere wiskunde of goochelshow"

14:00
Zelfs niet op de bank: wat is er aan de hand met Mario Stroeykens?

Zelfs niet op de bank: wat is er aan de hand met Mario Stroeykens?

11:40
1
Johan Boskamp maakt Cristiano Ronaldo met de grond gelijk

Johan Boskamp maakt Cristiano Ronaldo met de grond gelijk

13:00
12
Rudi Garcia houdt zich niet in over trainersontslag en 'onvervangbare' De Bruyne: "Wereldklasse, maar..."

Rudi Garcia houdt zich niet in over trainersontslag en 'onvervangbare' De Bruyne: "Wereldklasse, maar..."

21:42
Rudi Garcia houdt lippen stijf op elkaar in doelmannenkwestie, Boskamp is formeel

Rudi Garcia houdt lippen stijf op elkaar in doelmannenkwestie, Boskamp is formeel

09:00
1
Tielemans legt de lat hoog, maar geeft ook zijn visie op afwezigheid van 'luide stem' Lukaku, KDB en Courtois

Tielemans legt de lat hoog, maar geeft ook zijn visie op afwezigheid van 'luide stem' Lukaku, KDB en Courtois

21:00
Deze winter al een transfer voor Romeo Vermant?

Deze winter al een transfer voor Romeo Vermant?

12:00
1
De 6-0 uit september heeft geen indruk gemaakt: Kazachse bondscoach doet gewaagde uitspraak over Jérémy Doku

De 6-0 uit september heeft geen indruk gemaakt: Kazachse bondscoach doet gewaagde uitspraak over Jérémy Doku

14/11
2
Rode Duivels kunnen sneller zijn dan Oranje, de kritiek is niet mals: "Het is laksheid, het is heel slecht"

Rode Duivels kunnen sneller zijn dan Oranje, de kritiek is niet mals: "Het is laksheid, het is heel slecht"

06:30
'Nog een wijziging doorgevoerd in plannen voor oefenkamp en oefenmatchen van Rode Duivels in de VS'

'Nog een wijziging doorgevoerd in plannen voor oefenkamp en oefenmatchen van Rode Duivels in de VS'

14/11
Anthony Moris duwt Anderlecht en Standard onder de bus: "Na tien minuten afgezet"

Anthony Moris duwt Anderlecht en Standard onder de bus: "Na tien minuten afgezet"

11:20
Boskamp streng voor Anderlecht: "Al acht keer gedacht en telkens stelden ze me teleur"

Boskamp streng voor Anderlecht: "Al acht keer gedacht en telkens stelden ze me teleur"

10:30
'Club Brugge en Genk gaan strijd opnieuw aan voor dure flankaanvaller'

'Club Brugge en Genk gaan strijd opnieuw aan voor dure flankaanvaller'

10:00
Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht'

Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht'

09:30
12
Franky Van der Elst streng voor De Cat & co: "Vergiftigd geschenk, geen drive"

Franky Van der Elst streng voor De Cat & co: "Vergiftigd geschenk, geen drive"

08:40
Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

14/11
3
Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse roeren ook Duitse topclubs zich voor middenvelder'

Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse roeren ook Duitse topclubs zich voor middenvelder'

08:20
9
Mag Anderlecht dromen van grote terugkeer? "Symbooldossier van Coucke"

Mag Anderlecht dromen van grote terugkeer? "Symbooldossier van Coucke"

08:00
1
Ex-speler Gent, Antwerp en Beveren maakt grote sier in Australië en maakt wens bekend

Ex-speler Gent, Antwerp en Beveren maakt grote sier in Australië en maakt wens bekend

07:30

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 16/11 Ierland Ierland
Portugal Portugal 16/11 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 16/11 IJsland IJsland
Servië Servië 16/11 Letland Letland
Albanië Albanië 16/11 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 16/11 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 16/11 Moldavië Moldavië
Italië Italië 16/11 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 17/11 Slovakije Slovakije
Malta Malta 17/11 Polen Polen
Montenegro Montenegro 17/11 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 17/11 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 17/11 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 17/11 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 18/11 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 18/11 Griekenland Griekenland
Wales Wales 18/11 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 18/11 Denemarken Denemarken
België België 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 18/11 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 18/11 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 18/11 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 18/11 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 18/11 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Waren de Rode Duivels goed genoeg voorbereid? Assistent-bondscoach Fichaux is opvallend positief MALYNWA MALYNWA over Johan Boskamp maakt Cristiano Ronaldo met de grond gelijk FCB vo altijd FCB vo altijd over Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk bompi55 bompi55 over Marc Degryse had andere keuze gemaakt bij Rode Duivels 1872 1872 over Rode Duivels (en Club Brugge) weten hoe laat het is met wonderkind dat naar Chelsea zal trekken Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Kazachstan - België: 1-1 Redredred Redredred over Uit Jérémy Doku hier kritiek op bondscoach Rudi Garcia na pijnlijk gelijkspel tegen Kazachstan? Andreas2962 Andreas2962 over Drie buizen bij de Rode Duivels, maar ook twee keer een acht: onze punten na het gelijkspel in Astana filip hendrix filip hendrix over Mag Anderlecht dromen van grote terugkeer? "Symbooldossier van Coucke" Jolige Joep Jolige Joep over Geen goede dag voor onze jeugd: Jonge Duivels gaan onderuit en Duranville (ex-RSCA) mist beste Belgische kans Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved