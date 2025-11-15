Peter Vandenbempt luidt de alarmbel over deze Rode Duivel: "Onverklaarbaar en onverdedigbaar"

De Rode Duivels kwamen in Kazachstan nooit echt in hun spel en moesten tevreden zijn met een 1-1 gelijkspel. Vooral defensief liet België steken vallen. Volgens Peter Vandenbempt lag de grootste zorg niet bij de man die de fatale fout maakte.

De Rode Duivels konden zeker niet overtuigen op het veld van Kazachstan. Onder leiding van assistent-bondscoach Claude Fichaux speelden ze 1-1 gelijk, waardoor ze dus nog niet zeker zijn van een plaats op het WK 2026.

Arthur Theate beging een enorme blunder bij het tegendoelpunt, maar over de hele wedstrijd heen maakte Peter Vandenbempt zich meer druk om een andere verdediger. Hij zag dat de andere centrale verdediger het nog een pak moeilijker had.

Peter Vandenbempt is scherp voor Koni De Winter

"Koni De Winter liep alleen achteruit", zegt de commentator bij Sporza. "Hij zal richting het WK toch een metamorfose moeten ondergaan om mee te mogen doen bij Milan. Oké, Theate gaf de bal zomaar weg, maar De Winter blééf maar wijken."

"Nadien mocht die nummer 7 nog drie keer ongehinderd zijn kans gaan. Onverklaarbaar en onverdedigbaar dat je zó verdedigt in de openingsfase", gaat Vandenbempt scherp verder.





"Dat voorspelt weinig goeds als je straks tegenstanders van een ander kaliber tegenkomt. En dan spreek ik nog niet eens over de absolute toplanden, maar over de middenmoot", besluit hij. Zal De Winter tegen Liechtenstein nog eens aan de aftrap staan, of kiest bondscoach Garcia voor Brandon Mechele?