Anderlecht heeft piepjonge Braziliaan op de radar staan

De Braziliaanse aanvaller Ricardo Mathias, momenteel onder contract bij Internacional, staat in Europa steeds nadrukkelijker op de radar. De 19-jarige spits, 1 meter 92 groot, combineert fysieke présence met technisch potentieel en werd de voorbije maanden gevolgd door meerdere clubs.

Mathias kende in 2024 zijn doorbraak bij het eerste elftal, waar hij minuten verzamelde in zowel de nationale competitie als de jeugdselecties. Zijn cijfers zijn nog niet spectaculair, maar zijn profiel en progressie maken hem bijzonder interessant voor clubs die investeren in talent met toekomstwaarde.

Hij wordt omschreven als een diepe spits die sterk is in het duel, met een goed gevoel voor positie in de zestien meter. Zijn kopbalsterkte en werkkracht vallen op, terwijl hij nog stappen kan zetten in efficiëntie, balvastheid en beslissende acties.

Anderlecht toont interesse in Ricardo Mathias

Volgens de recente marktgeluiden zijn er concrete plannen om de speler in januari uit te lenen, zodat hij meer speelritme kan opdoen op een hoger competitieniveau. Dat heeft de Europese interesse verder aangewakkerd.

Onder de geïnteresseerde clubs duiken volgens transferexpert Ekrem Konur namen op uit Portugal, Italië en België. Met onder meer Porto, Braga, Lazio en Lecce wordt er stevig meegekeken, maar ook Anderlecht heeft de piste al onderzocht.

Voor de Brusselaars zou Mathias passen binnen de strategische lijn van jonge, ontwikkelbare aanvallers. Indien de deal haalbaar blijkt, kan dit een dossier worden dat richting wintermercato in een stroomversnelling komt.

