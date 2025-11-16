"Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne"

Hein Vanhaezebrouck begrijpt dat spelers zoals Jeremy Doku stilaan prikkelbaar worden wanneer de afwezigheid van Courtois, De Bruyne en Lukaku telkens opnieuw wordt aangehaald. Volgens hem mag hun status geen rem worden op de huidige generatie Rode Duivels.

Toch vindt hij het fout om Kevin De Bruyne automatisch boven Hans Vanaken te plaatsen. “Ik vind niet dat Hans Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne", zegt hij in Het Nieuwsblad. “Op korte ruimtes brengt deze Vanaken zowat hetzelfde.”

Over Courtois blijft hij duidelijk lovend, maar zet hij de twee andere sterren in perspectief. “Courtois is nog altijd de nummer één van de wereld, maar dat geldt niet altijd meer voor De Bruyne en Lukaku", benadrukt hij.

Twijfel bij de rechtsvoetigen

Vanhaezebrouck wil dan ook meer verantwoordelijkheid zien bij de nieuwe generatie spelers. Volgens hem kwam “70 procent van het gevaar via Doku", maar werd hij voor rust te laag aangespeeld, net als Trossard.

Hij vindt dat Doku duidelijker vanop links moet starten: “Dan is hij niet te stoppen, tenzij ze aanslagen op zijn benen uitvoeren.” Maar volgens de analist ligt de oorzaak van de mislukte acties hogerop in de aanval.





België mist volgens hem natuurlijke afmakers op lage voorzetten. “Bij City speelt Doku die bal laag en Haaland twijfelt niet: bàm, binnen", zegt Vanhaezebrouck. “Bij België twijfelen de rechtsvoetigen. Ze voelen zich niet comfortabel.” De hamvraag blijft: wie is naast Lukaku en De Ketelaere nog een echte linksvoetige afwerker?