"Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne"

"Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hein Vanhaezebrouck begrijpt dat spelers zoals Jeremy Doku stilaan prikkelbaar worden wanneer de afwezigheid van Courtois, De Bruyne en Lukaku telkens opnieuw wordt aangehaald. Volgens hem mag hun status geen rem worden op de huidige generatie Rode Duivels.

Toch vindt hij het fout om Kevin De Bruyne automatisch boven Hans Vanaken te plaatsen. “Ik vind niet dat Hans Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne", zegt hij in Het Nieuwsblad. “Op korte ruimtes brengt deze Vanaken zowat hetzelfde.”

Over Courtois blijft hij duidelijk lovend, maar zet hij de twee andere sterren in perspectief. “Courtois is nog altijd de nummer één van de wereld, maar dat geldt niet altijd meer voor De Bruyne en Lukaku", benadrukt hij.

Twijfel bij de rechtsvoetigen

Vanhaezebrouck wil dan ook meer verantwoordelijkheid zien bij de nieuwe generatie spelers. Volgens hem kwam “70 procent van het gevaar via Doku", maar werd hij voor rust te laag aangespeeld, net als Trossard.

Hij vindt dat Doku duidelijker vanop links moet starten: “Dan is hij niet te stoppen, tenzij ze aanslagen op zijn benen uitvoeren.” Maar volgens de analist ligt de oorzaak van de mislukte acties hogerop in de aanval.

België mist volgens hem natuurlijke afmakers op lage voorzetten. “Bij City speelt Doku die bal laag en Haaland twijfelt niet: bàm, binnen", zegt Vanhaezebrouck. “Bij België twijfelen de rechtsvoetigen. Ze voelen zich niet comfortabel.” De hamvraag blijft: wie is naast Lukaku en De Ketelaere nog een echte linksvoetige afwerker?

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Club Brugge
België
Hans Vanaken

Meer nieuws

Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld"

Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld"

15:30
1
"Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk

"Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk

15:00
1
Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois

Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois

14:00
1
Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn

Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn

22:30
18
De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet Analyse

De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet

13:30
3
Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan"

Vanhaezebrouck moet niets weten van harde kritiek op Rode Duivels: "Daar gaan mijn haren van rechtstaan"

12:30
2
En plots was hij kapitein: Vanaken reageert op verrassende beslissing van Garcia

En plots was hij kapitein: Vanaken reageert op verrassende beslissing van Garcia

21:20
De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

De enige echte: Sir Alex Ferguson verrast plots met grote complimenten voor Senne Lammens

11:30
Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"

Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"

10:30
Imke Courtois is streng voor Rode Duivels en doet pijnlijke vaststelling

Imke Courtois is streng voor Rode Duivels en doet pijnlijke vaststelling

10:00
2
Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen"

Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen"

09:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Tzolis

11:00
Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach"

Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach"

07:00
14
Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

11:00
1
Zoon van Club Brugge-icoon maakt internationaal debuut, zijn broertje doet blauw-zwarte fans watertanden

Zoon van Club Brugge-icoon maakt internationaal debuut, zijn broertje doet blauw-zwarte fans watertanden

13:00
Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt

Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt

06:30
3
Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet"

Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet"

23:00
14
Waarom staat Romeo Vermant in rijtje met onder meer Gert Verheyen, Guy Thys en Kevin Vandenbergh?

Waarom staat Romeo Vermant in rijtje met onder meer Gert Verheyen, Guy Thys en Kevin Vandenbergh?

20:30
2
Peter Vandenbempt luidt de alarmbel over deze Rode Duivel: "Onverklaarbaar en onverdedigbaar"

Peter Vandenbempt luidt de alarmbel over deze Rode Duivel: "Onverklaarbaar en onverdedigbaar"

22:00
7
Dit is de heel opvallende reactie van Arthur Theate na zijn blunder van formaat

Dit is de heel opvallende reactie van Arthur Theate na zijn blunder van formaat

21:40
14
Jérémy Doku komt heel scherp uit de hoek: "Daar moeten mensen mee stoppen"

Jérémy Doku komt heel scherp uit de hoek: "Daar moeten mensen mee stoppen"

21:00
2
🎥 Beschamende taferelen: massale vechtpartij bij vriendschappelijk duel van de VS

🎥 Beschamende taferelen: massale vechtpartij bij vriendschappelijk duel van de VS

12:00
1
Toch wel een blamage: Rode Duivels kunnen niet winnen van 10 Kazachen en moeten het dinsdag afmaken

Toch wel een blamage: Rode Duivels kunnen niet winnen van 10 Kazachen en moeten het dinsdag afmaken

16:56
Rode Duivels (en Club Brugge) weten hoe laat het is met wonderkind dat naar Chelsea zal trekken

Rode Duivels (en Club Brugge) weten hoe laat het is met wonderkind dat naar Chelsea zal trekken

15/11
3
Marc Degryse en Frank Boeckx sparen Rode Duivels niet na blamage in Kazachstan

Marc Degryse en Frank Boeckx sparen Rode Duivels niet na blamage in Kazachstan

20:00
1
Waren de Rode Duivels goed genoeg voorbereid? Assistent-bondscoach Fichaux is opvallend positief

Waren de Rode Duivels goed genoeg voorbereid? Assistent-bondscoach Fichaux is opvallend positief

19:30
4
Robert Martinez (ex-bondscoach van België) krijgt plots zware kritiek uit onverwachte hoek

Robert Martinez (ex-bondscoach van België) krijgt plots zware kritiek uit onverwachte hoek

09:30
Drie buizen bij de Rode Duivels, maar ook twee keer een acht: onze punten na het gelijkspel in Astana

Drie buizen bij de Rode Duivels, maar ook twee keer een acht: onze punten na het gelijkspel in Astana

19:00
9
Johan Boskamp in katzwijm voor Rode Duivel: "Nog nooit gezien"

Johan Boskamp in katzwijm voor Rode Duivel: "Nog nooit gezien"

18:30
Uit Jérémy Doku hier kritiek op bondscoach Rudi Garcia na pijnlijk gelijkspel tegen Kazachstan?

Uit Jérémy Doku hier kritiek op bondscoach Rudi Garcia na pijnlijk gelijkspel tegen Kazachstan?

18:00
21
Brian Riemer laat punten liggen, Liechtenstein dan toch niet zo zwak? Zo gingen de andere kwalificatiematchen

Brian Riemer laat punten liggen, Liechtenstein dan toch niet zo zwak? Zo gingen de andere kwalificatiematchen

08:20
Op het slechtst mogelijke moment: Dick Advocaat krijgt plots flinke tegenslag

Op het slechtst mogelijke moment: Dick Advocaat krijgt plots flinke tegenslag

08:40
Analisten laten er geen enkele twijfel over bestaan na slechte eerste helft Rode Duivels

Analisten laten er geen enkele twijfel over bestaan na slechte eerste helft Rode Duivels

16:00
Marc Degryse had andere keuze gemaakt bij Rode Duivels

Marc Degryse had andere keuze gemaakt bij Rode Duivels

15/11
7
België als nummer 31? Dit zijn de eerste 30 landen die zich al hebben gekwalificeerd voor het WK 2026

België als nummer 31? Dit zijn de eerste 30 landen die zich al hebben gekwalificeerd voor het WK 2026

15/11
Stilaan echt het einde van een tijdperk? Bijzonder symbool na vijftien jaar bij Rode Duivels

Stilaan echt het einde van een tijdperk? Bijzonder symbool na vijftien jaar bij Rode Duivels

15/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Dit was de grote kwelduivel van de Duivels: "De beste ter wereld stond op het veld" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over "Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk 1872 1872 over "Ik vind niet dat Vanaken qua passing, présence en aanwezig zijn in de box moet onderdoen voor De Bruyne" Paa'ke Paa'ke over KV Mechelen - Union SG: 1-1 André Coenen André Coenen over De woorden van Jeremy Doku zinderen na: bondscoach Rudi Garcia vol in de wind gezet André Coenen André Coenen over Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn Andreas2962 Andreas2962 over Absolute topcoach deelt opmerkelijk verhaal over Thibaut Courtois Andreas2962 Andreas2962 over Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet" J K J K over Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt Nelvafrel Nelvafrel over 🎥 Beschamende taferelen: massale vechtpartij bij vriendschappelijk duel van de VS Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved