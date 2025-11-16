Op het slechtst mogelijke moment: Dick Advocaat krijgt plots flinke tegenslag

Curaçao staat voor een historische kans: met een goed resultaat tegen Jamaica kan het land zich voor het eerst ooit plaatsen voor het WK. Maar bondscoach Dick Advocaat zal die cruciale wedstrijd missen door persoonlijke omstandigheden.

Dick Advocaat en Curaçao, het land waar hij bondscoach is, kunnen iets ongezien realiseren. Volgende week speelt het land een levensbelangrijk WK-kwalificatieduel tegen Jamaica.

Als in het de nacht van dinsdag op woensdag wint of gelijkspeelt, is Curaçao zeker van een plaats op het WK in Noord-Amerika. Dat gebeurde nog nooit voordien.

Advocaat mist historische WK-match door familiale redenen

Maar hoe belangrijk de wedstrijd ook is, Dick Advocaat is vanwege persoonlijke omstandigheden terug naar Nederland. Daardoor zal hij de wedstrijd tegen Jamaica missen.

"Het is een heel moeilijke beslissing om de jongens hier te moeten verlaten. Met pijn in het hart heb ik dit besluit moeten nemen, maar de familie is belangrijker dan voetbal", zegt hij volgens Het Laatste Nieuws.

Vanop afstand zal de voormalige bondscoach van België nog wel proberen te sturen. "Vanuit Nederland zal ik intensief contact houden met de staf en ik heb alle vertrouwen in deze spelersgroep."