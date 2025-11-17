🎥 Ernstige beschuldigingen: heeft DR Congo voodoo en hekserij gebruikt om Nigeria te verslaan?

Afgelopen zondag versloeg DR Congo Nigeria in de finale van de Afrikaanse barrages en kwalificeerde het zich voor de intercontinentale play-offs voor het WK. Na de wedstrijd ontstond er een woordenwisseling tussen de Nigeriaanse bondscoach, Eric Chelle, en de Congolese bank.

Congo komt dichter bij het WK. Zondag versloegen de Léopards Nigeria na strafschoppen (1-1 na 120 minuten) en plaatsten ze zich voor de intercontinentale WK-barrage van 2026.

In maart nemen ze in Mexico deel aan een klein toernooi met zes landen van vijf verschillende continenten (er zullen twee Noord-Amerikaanse landen zijn en geen enkel Europees land). Twee teams plaatsen zich via die barrage voor het WK 2026.

Werd er een voodoeritueel gebruikt door Congo?

De inzet was dus enorm, zondag in Rabat. Zó groot dat er na de wedstrijd, net na de beslissende penalty van Chancel Mbemba, een felle woordenwisseling ontstond tussen de Nigeriaanse bondscoach, Eric Chelle, en de Congolese bank.

Gevraagd naar de aanleiding sprak Eric Chelle over… een voodoeritueel van de Congolezen tijdens de strafschoppenreeks. "Die man deed dat tijdens de hele reeks", zei hij voor de camera’s van ESPN Africa en andere aanwezige media.

Daarom liep Eric Chelle naar de staf van Congo om verhaal te halen. Voodoorituelen, vormen van bijgeloof die geregeld voorkomen op het Afrikaanse continent, worden er vaak negatief bekeken. Voodoo wordt er geregeld geassocieerd met kwaad en hekserij.