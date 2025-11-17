Patrick Goots heeft nog iets te zeggen over Marc Overmars: "Groter wespennest"

Patrick Goots heeft nog iets te zeggen over Marc Overmars: "Groter wespennest"
Foto: © photonews
Het einde van 2025 nadert, en Antwerp kijkt uit naar een druk jaareinde. Tribune 2 wordt plechtig heropend en de Great Old wil sportief een nieuwe boost geven.

Analist Patrick Goots (59) spreekt zijn vertrouwen uit in de plannen van de club en de sportieve leiding. “Het wordt een pittige periode, maar ook een mooie kans om vooruitgang te tonen", zegt hij in GvA.

Goots gaat ook in op de trouwbelofte van sportief directeur Marc Overmars. Vorige week bevestigde Overmars nog dat hij Antwerp trouw blijft, ondanks de interesse van zijn oude liefde Ajax.

Overmars vond bij Antwerp nieuwe liefde

“Je merkt het: oude liefde roest niet, maar ik denk dat Overmars bij Antwerp een nieuwe liefde heeft gevonden", lacht Goots. “Hij wil zijn contract tot 2027 uitdoen, dat zeg je niet als je van plan bent te vertrekken.”

Daarnaast benadrukt Goots de dankbaarheid van Overmars. “Zoals Mark van Bommel me vertelde: Overmars blijft Paul Gheysens dankbaar voor de kans die hij kreeg toen het tegenzat.”

Tot slot ziet Goots weinig kans op een overstap naar Ajax. “De crisis bij Ajax is groter dan die op de Bosuil. Nee, op naar betere tijden met Antwerp, mét Overmars aan boord en een volle Tribune 2.”

Antwerp

