🎥 Zulte Waregem reageert op de goede cijfers en is ambitieus

Zulte Waregem heeft een opvallende financiële remonte gemaakt. Het tekort op de rekening bedraagt ondertussen minder dan een miljoen euro. En dus mag er wel eens een uitgebreider woordje uitleg komen.

Zulte Waregem kreeg vorig jaar een zeer negatieve jaarrekening gepresenteerd: maar liefst 10,2 miljoen euro in het rood. Dit jaar staat de rekening slechts 874.000 euro in het rood.

CEO Michiel Beeuwsaert maakte de financiële balans op van 2025 bij Essevee TV: "De jaarrekening is het financieel resultaat van het afgelopen jaar, zodat we kunnen zien waar we beter en waar we minder hebben gewerkt."

De nieuwe sportieve weg loont meteen voor Zulte Waregem

"Er lag inderdaad heel veel werk op de plank, maar dit hebben we met het hele team aangegaan. We hebben hard gewerkt en nu zijn we op de goede weg, al zijn we er nog niet."

"De aandeelhouders zijn tevreden met de grote verbeteringen dat het team zowel op als naast het veld hebben doorgemaakt. Promoveren en zelfbedruipend worden waren de twee doelen van de club. Het eerste is gelukt, voor het tweede zijn we op de goede weg."

Er werd gekeken waar het beter moest om de lasten te verlagen, er is een nieuwe sportieve wind waarbij jongeren worden aangekocht die met een meerwaarde kunnen worden verkocht en ook de supporters zijn een belangrijke pijler. "