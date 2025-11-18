'Ex-speler OH Leuven moet na zwaar ongeval extra straffen vrezen'

Kent u Sofian Kiyine nog? De gewezen speler van OH Leuven zit mogelijk nog wat extra in de problemen. Na zijn zwaar ongeluk in 2023 vraagt het Parket nu om een verzwaring van zijn straf.

Het ongeluk had België geschokt. In maart 2023 was de auto van Sofian Kiyine gelanceerd na een rotonde te hebben genomen in Flémalle, waarna hij door de muur van een sporthal was gevlogen. Het voertuig eindigde zijn tocht op een basketbalveld waar jongeren aan het trainen waren.

Onder invloed van alcohol en veel te snel gereden

Gelukkig raakte niemand gewond. De beelden gingen viraal op sociale media. Het onderzoek heeft aangetoond dat de speler veel te snel reed en een alcoholpromillage boven de limiet had. Hij was niet onder invloed van drugs, maar uitsluitend van alcohol.

Kiyine zou zwaar gesanctioneerd kunnen worden. Het parket eist volgens Het Nieuwsblad strengere maatregelen en een zwaardere sanctie dan de oorspronkelijke straffen.

Nieuwe maatregelen tegen de voormalige speler van Leuven

Deze zomer kwam Kiyine opnieuw in het nieuws na een ongeval in Luik. De magistraten eisen een boete en een reeks maatregelen, waaronder intrekking van het rijbewijs voor drie maanden en een jaar controle via verplichte alcoholtest.

De verdediging hoopte dat sommige elementen kunnen worden verjaard, maar niets is zeker. Het vonnis zal op 15 december 2025 worden uitgesproken. Dit seizoen speelt Kiyine in de Serie C bij Triestina.