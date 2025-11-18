Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien

Brandon Mechele start vanavond mogelijk in de basis tegen Liechtenstein. De 32-jarige Club Brugge-verdediger heeft nog maar vijf caps voor de Rode Duivels, ondanks zijn eerste oproep in 2018.

Destijds was het logisch dat hij nauwelijks speelminuten kreeg, gezien de aanwezigheid van topverdedigers als Vincent Kompany, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Nicolas Lombaerts.

Mechele brengt Champions League-ervaring

De afgelopen jaren is het minder begrijpelijk dat Mechele zo weinig kansen kreeg. De grote namen zijn allen gestopt, en er zijn nog geen absolute vervangers opgestaan. Arthur Theate heeft kwaliteit, maar is niet die topverdediger zoals voorafgaande jongens, Zeno Debast moet nog groeien en Koni De Winter mist ervaring.

Mechele is al jaren een vaste waarde bij Club Brugge, zowel in de Jupiler Pro League als in de Champions League. Zijn ervaring op het hoogste niveau geeft hem een stevige mentale en fysieke aanwezigheid, iets wat de huidige Belgische defensie goed kan gebruiken.

Onder Roberto Martinez werd Mechele steevast over het hoofd gezien. Rudi Garcia gaf hem echter meteen een kans in zijn eerste wedstrijd tegen Oekraïne, die eindigde op een 3-1 nederlaag. Daarna kreeg hij slechts enkele minuten tegen Wales.





Scoort makkelijk bij stilstaande fases

De meerwaarde van Mechele ligt niet alleen in ervaring, maar ook in fysieke kracht. Tegen een ploeg als Liechtenstein, die vaak in een laag blok speelt, kan hij het verschil maken bij duels, zowel in de lucht als op de grond. Zijn inzet bij stilstaande fases is bijzonder gevaarlijk en hij scoort regelmatig in dergelijke situaties.

Daarnaast biedt Mechele leiderschap achterin. Hij kan jonge verdedigers begeleiden tijdens cruciale momenten en de communicatie in de verdediging organiseren. Zijn aanwezigheid kan voorkomen dat de ploeg in de beginfase van een wedstrijd onnodig onder druk komt.

Kortom, hoewel Mechele weinig internationale ervaring heeft, kan zijn combinatie van ervaring, fysieke kracht en kopsterkte cruciaal zijn voor de Rode Duivels. Tegen een zwakkere tegenstander als Liechtenstein is hij waarschijnlijk de ideale speler om de defensie te stabiliseren en kansen te creëren bij corners en vrije trappen.