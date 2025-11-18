Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

Vincent Janssen zei na de vorige wedstrijd van Antwerp dat de spelers voor honderdduizend procent achter coach Stef Wils staan. Patrick Goots verwacht dat The Great Old dit nu ook toont op het veld.

Antwerp zit in een héél lastige situatie. Na 14 speeldagen telt de club slechts 14 punten waarmee het ook nog eens op de 14e plaats staat. Dat is ver onder de verwachtingen van het bestuur.

Na de pijnlijke nederlaag op het veld van STVV werd de druk op coach Stef Wils immens groot. Er werd gevreesd voor een ontslag, maar dat kwam er uiteindelijk niet. De club wou nog afwachten, want met La Louvière en Dender kwamen er twee matchen aan waarin altijd punten gepakt moeten worden.

Tegen RAAL won Antwerp al, zondag volgt de wedstrijd tegen Dender. Na afloop van de 3-1 zege tegen La Louvière sprak Vincent Janssen grote woorden uit. Hij zei dat de spelersgroep voor honderdduizend procent achter de coach staat.

Nu nog tonen op het veld

Een straffe uitspraak vindt Patrick Goots. "Ik vind het goed dat hij zich als aanvoerder zo uitspreekt, maar dan moeten ze tegen Dender ook laten zien dat ze er honderdduizend procent voor willen gaan", zegt de analist bij Gazet van Antwerpen.

Het doet denken aan het geval met Toby Alderweireld, die afgelopen seizoen na een nederlaag tegen Charleroi zei dat Antwerp tactisch overklast werd. Toen was Jonas De Roeck coach.

"Groter kunnen twee uitersten niet zijn. Já, Antwerp werd die avond overklast, maar de uithaal van Toby was buiten proportie, want de club draaide nog steeds bovenin mee. Nu is de situatie vele malen penibeler", besluit Goots.