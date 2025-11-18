Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

De Rode Duivels kampen met serieuze problemen in elke linie. Achterin oogt het onzeker, voorin ontbreekt scorend vermogen. Thomas Buffel kijkt al richting het WK en wijst erop dat België dringend een nieuwe diepe spits nodig heeft als Lukaku niet fit raakt.

De Rode Duivels zitten met problemen achteraan, duidelijk kan het niet zijn. Arthur Theate beging een enorme blunder tegen Kazachstan en nam daar weinig verantwoordelijkheid voor. Koni De Winter oogt langs de andere kant heel onzeker en neemt weinig initiatief.

Maar ook vooraan loopt het spaak. Trossard als valse negen stelt teleur, Lukaku is afwezig en Openda krijgt geen doelpunten meer gemaakt. Thomas Buffel blikte al vooruit op het WK, waar we Lukaku toch nodig zullen hebben.

Wie moet Romelu Lukaku opvolgen?

"We zijn altijd afhankelijk geweest van Lukaku, het is nu kijken wie die rol nog kan invullen. Hopelijk geraakt hij nog fit en kan hij van grote waarde zijn, maar anders zal er een andere speler moeten opstaan", zegt de voormalige middenvelder bij TVL Sportcafé.

Buffel ziet in een JPL-speler de meest logische opvolger. "Als je echt naar het type gaat kijken, denk ik dat Romeo Vermant de grootste killer is. Het is nog een belofte en hij moet nog stappen zetten, maar hij kan egoïstisch zijn en doelpunten scoren."

Alleen kreeg die voorlopig nog niet veel kansen. "Dat is een puntje van kritiek dat je kan stellen, dat hij iets sneller had moeten invallen. Ze kiezen dan ook voor Openda eerst, die toch meer ruimte nodig heeft. Ik had voor Vermant gekozen om eerst te laten invallen", besluit Buffel.

