Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

De Rode Duivels hebben opnieuw een ander centraal duo gekregen, maar echte zekerheid achterin ontbreekt. Toby Alderweireld ziet hoe het nog steeds zoeken is naar een vaste tandem richting het WK.

Bondscoach Rudi Garcia koos dinsdagavond voor Arthur Theate en Brandon Mechele in zijn achterhoede. Een nieuw interland, een nieuw duo. Van zekerheid is geen sprake.

Toby Alderweireld ziet ook dat er nog geen vast duo is. "Ik denk dat dat nog niet duidelijk is. Brandon Mechele krijgt terecht een kans, hij is heel standvastig bij Club Brugge en haalt daar een heel goed niveau. Ook in de Champions League", zei de voormalige verdediger bij VTM.

"De Winter heeft zich bij de nationale ploeg nog niet echt getoond. Hij is nog steeds zoekende. We moeten heel snel naar een vast duo richting het WK toe", gaat Alderweireld verder.

Toby Alderweireld maakt zich zorgen

Theate is dus mogen blijven staan van bondscoach Garcia. Is dat een verrassing? Afgelopen wedstrijd ging hij zwaar in de fout en lag hij met een serieuze blunder aan de basis van het enige tegendoelpunt. Na afloop reageerde hij opvallend. Alderweireld maakt zich toch wat zorgen over de defensie, waar elke wedstrijd wel iets misloopt.





"Elke keer, iedere wedstrijd, maakt iemand anders een foutje, en dat is een beetje problematisch. Iedereen moet opstaan, kwaliteit brengen en zeker een paar wedstrijden foutloos spelen. Dat gebeurt te weinig, dus ik maak me wel een klein beetje zorgen."