Done deal: Standard plukt pion met verleden bij Zulte Waregem weg bij Dender

Het was slechts een kwestie van tijd voordat Frédéric Stilmant bij Standard zou arriveren. Het nieuws is op woensdag officieel gemaakt. Hij komt over van Dender en wordt herenigd met Vincent Euvrard.

Toen Vincent Euvrard van Dender naar Standard vertrok, deden de geruchten al snel de ronde dat zijn assistent Frédéric Stilmant hem zou kunnen volgen. Het moet gezegd worden dat de twee mannen elkaar waarderen, want ze hebben al samengewerkt bij RWDM, Zulte Waregem en Dender.

Dit werd zelfs bevestigd door Euvrard zelf tijdens een persconferentie: zodra Stilmant zijn opzeg bij Dender voltooid had, zou de staf van de Rouches kunnen worden uitgebreid.

Stilmant trekt van Dender naar Standard

Standard heeft intussen een persbericht uitgebracht om het nieuws te officialiseren. Frédéric Stilmant heeft zich bij de Rouches gevoegd en heeft zelfs al zijn eerste training gegeven tijdens de interlandperiode.

De komst van de man uit Dinant moet niet worden gezien als een gebrek aan vertrouwen van Vincent Euvrard in de andere stafleden. Zo kende de Luikse T1 bijvoorbeeld José Jeunechamps al vanwege hun samenwerking bij Leuven, maar ook bij Cercle Brugge, waar de twee mannen deel uitmaakten van de staf van Franky Vercauteren.

Mooie beloning voor de assistent

Voor Stilmant is het een mooie beloning voor zijn werk achter de schermen in de afgelopen jaren, waarin hij begon te coachen in het amateurvoetbal, van Heppignies-Lambusart naar Rebecq via Chatelet.

"Voormalig speler, onder meer bij Olympic Charleroi, AFC Tubize, KV Oostende en OH Leuven, en sinds 2013 actief als coach, Fred Stilmant (46 jaar) is zojuist toegetreden tot onze professionele staf, waar hij Vincent Euvrard terugvindt, met wie hij al samenwerkte bij RWDM, Zulte Waregem en Dender. Standard de Liège wenst hem welkom en veel succes in zijn nieuwe functie", aldus de Rouches.