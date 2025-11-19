Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

Een nieuwe interlandperiode, dat is ook opnieuw het opmaken van het bilan bij Royal Antwerp FC. En deze keer zou er wel eens goed nieuws kunnen zijn vanop De Bosuil, zoveel lijkt nu duidelijk. Gyrano Kerk komt dichter bij de terugkeer.

Tijdens de interlandpauze van oktober was er nog veel te doen over heel wat afwezigen bij Royal Antwerp FC. Daarbij viel ook op dat Gyrano Kerk nog ver van een terugkeer zat.

Wat mogen we van Kerk verwachten?

Met onder meer Renders, Urinboev, Hairemans, Bijl, Kerk en Praet waren er heel wat spelers niet beschikbaar voor Stef Wils. Ondertussen is er hier en daar goed nieuws te melden.

Gyrano Kerk sloot vorige week al gedeeltelijk aan bij de groepstrainingen van Antwerp. Toen werd al duidelijk volgens Het Laatste Nieuws dat hij na de interlandbreak in principe zijn comeback zou kunnen maken.

Gyrano Kerk vroeger dan verwacht terug fit

Dat is zo'n drie weken vroeger dan aanvankelijk verwacht. De sterkhouder was al twee maanden buiten strijd door een blessure aan de quadriceps.

In Gazet van Antwerpen wordt het goede nieuws nu bevestigd. Volgens de krant is de terugkeer van Kerk wel degelijk nakend en mag hij in de selectie verwacht worden van Stef Wils dit weekend. Op die manier kan Antwerp de weg naar boven verder gaan inzetten.