Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

Vincent Euvrard gaf een update over de ziekenboeg van Standard, twee dagen voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Marco Ilaimaharitra en Alexandro Calut zijn terug en ook Rafiki Saïd is aanwezig, maar de hoofdtrainer van de Rouches kan nog niet rekenen op Marlon Fossey en Casper Nielsen.

Slechts enkele uren na de overwinning van België tegen Liechtenstein op het veld van Sclessin, hield Standard zijn traditionele persconferentie voor de wedstrijd in het SL16 Football Campus, twee dagen voor de ontvangst van Zulte Waregem.

Vincent Euvrard ziet een paar mensen terugkeren, maar ...

Voor deze ontmoeting van de 15e speeldag van de Pro League tegen een directe concurrent, de nummer acht in het klassement, registreert Vincent Euvrard meerdere terugkeren in zijn selectie.

"Marco Ilaimaharitra heeft de hele week met ons getraind. Als hij er goed op reageert, dus als hij geen reactie heeft morgen na de training van vandaag, zal hij in de selectie zitten. Het is nog te vroeg voor hem om een wedstrijd te starten, maar hij zou misschien twintig of dertig minuten kunnen spelen."

Ilaimaharitra en Calut in de groep, Rafiki Saïd is fit

Een andere terugkeer in de groep is die van Alexandro Calut, die niet meer gespeeld heeft sinds hij tegen het einde van de wedstrijd tegen Anderlecht in het veld kwam. "Hij heeft de hele vorige week en deze week getraind. Hij is fit genoeg om een wedstrijd te starten," heeft Vincent Euvrard verduidelijkt, die ook goed nieuws over Rafiki Saïd gaf.



"Ja, hij kan spelen. Hij was vorige week geblesseerd, maar hij heeft sinds maandag weer met ons getraind. Het was een blessure aan de bilspieren, dezelfde als wekenlang, maar de pijn was sterker na de laatste wedstrijd. Hij heeft de tijd genomen om te herstellen en heeft de hele week met ons getraind. Als hij niet geblesseerd was geweest, zou hij met zijn land hebben gespeeld, maar het was het risico niet waard."

Goed nieuws dus, hoewel Vincent Euvrard het nog steeds zonder Boli Bolingoli, David Bates en Marlon Fossey moet rooien. "Ze hebben alle drie nog wat tijd nodig", verklaarde de hoofdcoach, die ook niet kan rekenen op Casper Nielsen. "Misschien volgende week ..."