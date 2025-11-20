Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

Club Brugge staat voor een drukke periode met drie wedstrijden in korte tijd. Zaterdag wacht Charleroi, daarna Antwerp en Sporting CP. Zeno Debast zal er tegen blauw-zwart nog niet bij zijn.

De interlandperiode zit er weer op waardoor we dit weekend opnieuw clubvoetbal te zien krijgen. Iets waar veel fans naar uitkijken. Voor het einde van de maand volgen er nog heel wat wedstrijden.

Club Brugge krijgt het bijvoorbeeld al heel druk: blauw-zwart speelt nog drie wedstrijden voor het einde van deze maand. Zaterdag nemen ze het thuis op tegen Charleroi.

De week nadien volgt de topper tegen Antwerp, maar ook de verplaatsing naar Sporting Clube de Portugal in de Champions League. Hier zou Club Zeno Debast (ex-Anderlecht) normaal gezien opnieuw tegenkomen.

Geen Zeno Debast tegen Club Brugge

De centrale verdediger raakte in oktober geblesseerd, maar in eerste instantie werd hij na de interlandbreak wel terug verwacht. Volgens A Bola traint hij alweer mee met de groep.

Het Nieuwsblad weet echter dat de wedstrijd tegen Club Brugge nog te vroeg komt voor Debast. De Bruggelingen moeten de Rode Duivel dus alvast niet vrezen.