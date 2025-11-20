Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

Foto: © photonews
Club Brugge gaat de komende maanden alweer zaakjes doen met de grote competities, dat staat vast. Joël Ordonez en Raphael Onyedika zullen straks ook voor vele miljoenen Jan Breydel verlaten, maar het absolute goudhaantje wordt Christos Tzolis, gezien de interesse in hem.

Het aantal berichten dat er momenteel uit het buitenland komt over interesse voor de Griekse winger van blauw-zwart is amper bij te houden. De hele Premier League volgt hem, net als de topclubs in Italië, Portugal en Spanje. Vorige zomer wou Crystal Palace al 32,5 miljoen euro voor hem neertellen, maar Club weigerde.

Moest Anderlecht 25 miljoen krijgen voor De Cat...

Da's in een luxepositie staan, want geen enkele Belgische club heeft ooit zo'n bod van tafel kunnen vegen. Maar bij Club doen ze tegenwoordig zaken op een hoger niveau dan de rest van de competitie. Als straks bijvoorbeeld iemand 25 miljoen euro voor Nathan De Cat wil neerleggen, gaat Anderlecht dat nooit kunnen weigeren.

In Westkapelle denken ze er niet aan om Tzolis voor zo'n prijs te laten gaan. Herinner u de soap met Ardon Jashari, die uiteindelijk voor 36 miljoen vertrok. Charles De Ketelaere is nog steeds de toptransfer met 37,5 miljoen. Maar als we dat dus doortrekken naar Tzolis zal Club die magische kaap van de 40 miljoen willen doorbreken.

Statistiekenmonster

Dat is in zijn geval ook realistisch. De Ketelaere was wel jonger, maar op zijn 23ste is Tzolis dichtbij de top van zijn kunnen. Daarnaast komt dat hij zich ook al internationaal bewezen heeft met 9 goals voor Griekenland, goals en assists in de Champions League en vorig seizoen maar liefst 8 goals en 5 assists in 10 Play-off 1-wedstrijden.

Lees ook... Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesseHij is een garantie op statistieken en zijn waarde op Transfermarkt werd in juni geraamd op 30 miljoen euro. Dat zal dus nog wel stijgen, gezien zijn prestaties dit seizoen: 8 goals en 9 assists in 23 matchen. Je kan er amper naast kijken als buitenlandse topclub die zoekt naar een speler die nog meerwaarde kan opleveren.

Gaat Club dan buigen deze winter? Waarschijnlijk niet, zeker als ze grote kans hebben om de Champions League-poule te overleven. Liefst laten ze geen toppers vertrekken tijdens de wintermercato. Uiteraard weet je nooit als er echt een biedingsoorlog ontstaat. Maar die zal er komende zomer ook nog altijd komen.

Club Brugge
Christos Tzolis

