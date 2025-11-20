Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse
Foto: © photonews
Christos Tzolis blijft zich in de kijker spelen bij Club Brugge. De Griekse winger maakt indruk in zowel de competitie als de Champions League, en dat brengt steeds meer Europese topclubs op de been.

Het zal nog heet worden rond Christos Tzolis. De winger van Club Brugge blijft indruk maken in de Jupiler Pro League en vooral de Champions League, nadat hij zich vorig seizoen ook al in de kijker speelde.

De Griek legt mooie statistieken voor, kan acties opzetten en heeft een kenmerkend schot. Zijn uithaal kan een doelman vaak genoeg verrassen. Zijn prestaties zijn heel wat grote Europese clubs niet ontgaan.

Atlético Madrid toont verregaande interesse in Tzolis

Zo zouden Tottenham, Aston Villa, West Ham, Crystal Palace en Borussia Dortmund hem in de gaten houden. Eerder meldde Fichajes dat ook Atlético Madrid interesse had.

Het Nieuwsblad bevestigt dit nieuws nu. De Spaanse topclub zou zijn entourage ervan op de hoogte hebben gesteld. Het zou gaan om verregaande interesse.

Afgelopen zomer kon hij al meer dan het dubbele gaan verdienen in de Premier League, maar Club liet hem niet vertrekken. Atlético zal hem deze winter proberen los te werken bij Club, maar een vertrek in de zomer lijkt meer haalbaar. Het blijft afwachten welke stappen ze in Spanje ondernemen.

