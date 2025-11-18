'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

Club Brugge maakt indruk in de Champions League en verschillende spelers vallen op. Vooral Christos Tzolis trekt de aandacht: zijn goals en assists wekken interesse van meerdere Europese topclubs.

Club Brugge maakt dit seizoen opnieuw indruk, zeker in de Champions League. Enkele spelers bewijzen zich steeds opnieuw en dat gaat ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij.

Christos Tzolis is een van de spelers die zich in de kijker speelden. De Griekse flankaanvaller scoorde dit seizoen in 23 wedstrijden al 8 doelpunten terwijl hij ook 9 assists kon geven.

Fichajes meldde onlangs dat Atlético Madrid al interesse toont en bereid is om 45 miljoen euro te bieden. Daarmee zou de Spaanse club het JPL-transferrecord kunnen breken.

Premier League-clubs denken aan Tzolis

Maar volgens TEAMTalk zijn er nog andere clubs waar de 23-jarige winger in de belangstelling staat. Het medium schrijft dat Tottenham, Aston Villa, West Ham en Crystal Palace bij de gegadigden horen.

Verder zou ook Borussia Dortmund hem in de gaten houden. Tzolis heeft al in ervaring in Engeland (Norwich) en Duitsland (Fortuna Düsseldorf) opgedaan. Dat er in 2026 een transferstrijd zal losbarsten om de Griek lijkt nu al wel duidelijk.