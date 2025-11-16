Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

Club Brugge mag in de toekomst wellicht opnieuw rekenen op een flinke som geld voor enkele van zijn sterkhouders. Dat geldt onder meer voor Christos Tzolis, voor wie geruchten circuleren dat hij voor een fortuin naar de top zou kunnen vertrekken.

Christos Tzolis (23) beleeft op dit moment het beste seizoen uit zijn carrière op individueel vlak, met al 8 goals en 9 assists in 23 wedstrijden in alle competities samen. De Griek, die Club Brugge in 2024 voor 6,5 miljoen euro kocht, ziet zijn marktwaarde exploderen.

De waarde van Tzolis wordt op dit moment door Transfermarkt geschat op 30 miljoen euro, een bedrag dat in de loop van het seizoen nog verder kan stijgen. Recent blonk de Griekse winger opnieuw uit bij zijn nationale ploeg.

Opnieuw de jackpot voor Club Brugge?

Volgens het Spaanse medium Fichajes, dat gespecialiseerd is in transfergeruchten, zouden de prestaties van Christos Tzolis nu al een grote La Liga-club hebben overtuigd. Atlético Madrid zou namelijk klaarstaan met een gigantisch bod om de Bruggeling binnen te halen.

Fichajes spreekt zelfs over een bedrag van… 45 miljoen euro dat de Colchoneros zouden willen bieden, overtuigd dat Tzolis de juiste versterking is om hun aanvalslinie op korte of middellange termijn te verbeteren. De interesse van Atlético zou niet nieuw zijn, maar nam de afgelopen weken wel toe.

Mocht Tzolis Club Brugge voor zo’n bedrag verlaten, een realistische som gezien zijn waarde, leeftijd en groeipotentieel, dan zou hij het record voor een uitgaande Jupiler Pro League-transfer breken. Dat record staat momenteel op naam van Charles De Ketelaere (37,5 miljoen naar Milan). De top drie is overigens volledig Brugs, met Jashari (36 miljoen) en Igor Thiago (33 miljoen) achter CDK.