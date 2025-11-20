Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

Antwerp moet dit weekend absoluut winnen tegen Dender om de druk weg te nemen. Goed nieuws: de ziekenboeg loopt stilaan leeg. Zo traint Geoffry Hairemans opnieuw mee, een belangrijke stap richting zijn langverwachte comeback.

Antwerp neemt het dit weekend op tegen Dender en moét winnen. De zege tegen La Louvière van voor de interlandbreak was nodig, maar nog niet voldoende om de druk te doen verdwijnen.

Om op volle toeren te kunnen draaien, zal Antwerp op zijn beste spelers moeten rekenen. Er zijn er nog een aantal geblesseerd, maar de ziekenboeg zal binnenkort toch leeglopen.

Hairemans traint weer

Zo lijkt Gyrano Kerk snel weer terug te keren op het veld, terwijl ook Geoffry Hairemans vorderingen maakt. Op Instagram deelde hij donderdag beelden van zichzelf op het trainingsveld.

De middenvelder van Antwerp trapte al eens tegen de bal en kon goed lopen. De publiekslieveling keerde deze zomer terug naar The Great Old, maar kon in de competitie nog niet in actie komen.

Hij blesseerde zich in een oefenduel tegen Willem II, daar liep hij een kruisbandletsel op. Ondertussen gaat het dus al een pak beter, en hoopt hij snel weer in het rood-wit op de Bosuil te voetballen.