Dan toch geen zege voor Standard? Antwerp komt met wel héél creatieve oplossing voor conflict

Topadvocaat Kris Luyckx verdedigt Antwerp na de gestaakte wedstrijd tegen Standard, die uiteindelijk op 1-0 werd afgerond. Antwerp diende een klacht in bij de Belgische voetbalbond (KBVB), en de uitspraak wordt over ongeveer twee weken verwacht.

Op 17 oktober zorgden enkele Standard-supporters ervoor dat de match twee minuten voor tijd werd stopgezet, nadat ze de scheidsrechter met bekers bier bekogelden. Drie dagen later werden de resterende minuten achter gesloten deuren afgewerkt, maar de stand bleef 1-0.

Antwerp voelde zich benadeeld omdat ze de tweede helft met elf tegen tien domineerden. Het later hervatten van de match gaf Standard frisse benen en verplichtte Antwerp tot een nieuwe verre verplaatsing.

Geen punten bij onregelmatigheden

De klacht van Antwerp baseert zich op artikel B.11.199 van het bondsreglement, dat toelaat de punten niet toe te kennen bij ongeregeldheden. Antwerp stelt dat Standard profiteerde van een recente reglementswijziging die vroeger tot een forfaitnederlaag had geleid.

Kris Luyckx benadrukte dat sectie P van het reglement oorspronkelijk niet bedoeld was om een ploeg die voorstaat voordeel te geven, en pleitte voor een aanvulling (‘P1’) en mogelijke sancties. Hij waarschuwde dat het negeren van de klacht een precedent schept voor toekomstige baldadigheden door fans.

Verdeling van de punten?

Naast een aanvulling vroeg Luyckx ook om de drie punten toe te kennen aan Antwerp. Hij suggereerde echter een creatieve oplossing, zoals een compromis met een verdeling van de punten, als billijke tussenweg.

De verdediging van Standard wees erop dat Antwerp akkoord ging met de reglementswijziging en dat slechts een klein aantal supporters de fout in ging. De disciplinaire raad beraadt zich over de zaak, met uitspraak verwacht binnen twee weken.

