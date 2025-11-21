De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem

De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem
Standard en Zulte Waregem openen de 15e speeldag van de Pro League op vrijdagavond. Er is werk aan de winkel voor de Rouches. En dus is de vraag hoe ze aan de match tegen Essevee zullen gaan beginnen.

Het was niet meteen een goede wedstrijd dat Standard speelde vlak voor de interlandbreak tegen STVV. De nederlaag kwam bovendien hard aan. En dus moet Standard reageren en winnen tegen een directe concurrent deze vrijdagavond, bij de start van de 15e speeldag van de Pro League, Zulte Waregem.

Voor deze wedstrijd zal Vincent Euvrard opnieuw vertrouwen hebben in Matthieu Epolo en zijn defensie van de afgelopen weken herhalen: Ibrahim Karamoko, Josué Homawoo, Ibe Hautekiet en Tobias Mohr. Marlon Fossey is nog steeds geblesseerd. Alexandro Calut is terug, maar zal net als Henry Lawrence op de bank moeten plaatsnemen.

El Hankouri behouden centraal op het middenveld?

Op het middenveld is Marco Ilaimaharitra ook terug in de groep, maar hij is nog niet klaar om een wedstrijd te beginnen. Casper Nielsen daarentegen is nog steeds buiten strijd. We zouden dus, net als in Sint-Truiden, Mohammed El Hankouri een linie lager kunnen zien spelen, naast Hakim Sahabo.

Rafiki Saïd is opnieuw volledig hersteld en beschikbaar. Hij zal zijn plaats op links dan ook behouden, terwijl aan de rechterkant Adnane Abid opnieuw opgesteld zal gaan worden. Centraal wordt het duo Dennis Ayensa - Thomas Henry verwacht, ten koste van Timothée Nkada.

Lees ook... Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uitDe waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem: Epolo - Karamoko, Homawoo, Hautekiet, Mohr - Sahabo, El Hankouri - Saïd, Ayensa, Abid - Henry

Volg Standard - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Standard
Zulte Waregem

