Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer

Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De STVV-supporters reizen zondag massaal naar Leuven voor de uitmatch tegen OHL, maar opvallend: niet alleen uit Limburg. Supportersclub 'De Vaartrakkers' legt namelijk een bus in... vanuit Leuven zelf. Een rit van amper 4,3 kilometer, maar wel volledig volgens de regels.

Het idee ontstond vorig seizoen, toen STVV-fan Mattias Kempeneers – woonachtig in Mechelen – voor een combiregeling plots verplicht werd eerst naar Sint-Truiden te rijden om daar op de bus te stappen naar KV Mechelen. “Dat was absurd”, zegt hij in HBvL. “En ik was lang niet de enige STVV-supporter buiten Limburg die daardoor problemen had.”

Daarom vroeg de groep of ze zelf een bus mochten inleggen dichter bij huis. Dat mocht, en de ‘Mechelse’ bus naar het AFAS-stadion werd meteen een succes. Het concept bleek zo handig dat het dit seizoen opnieuw wordt toegepast, onder meer voor de verplaatsing naar OHL.

Korte busreizen groot succes

Uit dat succes ontstond zelfs een nieuwe supportersclub: *De Vaartrakkers*. “We hadden nooit gepland om een officiële club te worden, maar de vraag was zo groot dat het vanzelf gebeurde”, vertelt Kempeneers. “Voor zondag vertrekt onze bus vanuit Leuven. Eerst 58 plaatsen, maar dat zat zo vol dat we zijn opgeschaald naar 82. Opnieuw volledig uitverkocht.”

De aanpak wordt ook bij andere matchen gebruikt. Voor de bekertrip naar Antwerp vertrekt er een bus vanuit Zandhoven, en tegen Anderlecht komt er opnieuw een alternatieve opstapplaats. Alles in lijn met de combiregeling: volledige identificatie, rendez-vouspunt, en politiebegeleiding.

En ondanks de korte ritten blijft één traditie overeind bij de Vaartrakkers: “Er wordt altijd een pintje gedronken”, lacht Kempeneers. “Of we nu winnen of verliezen, en of we nu 4 kilometer moeten rijden of 40.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg OH Leuven - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15 (23/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
OH Leuven

Meer nieuws

🎥 Straffe speech! Philippe Clement laat zich meteen gelden in de kleedkamer van Norwich City

🎥 Straffe speech! Philippe Clement laat zich meteen gelden in de kleedkamer van Norwich City

23:00
Standard Luik en Zulte Waregem stellen teleur en delen de punten

Standard Luik en Zulte Waregem stellen teleur en delen de punten

22:44
Geen gefoefel meer: Premier League volgt UEFA met nieuwe financiële regels

Geen gefoefel meer: Premier League volgt UEFA met nieuwe financiële regels

22:30
"Zware jongens gaan op café" - Verplaatst probleem zich door maatregelen politie en burgemeesters?

"Zware jongens gaan op café" - Verplaatst probleem zich door maatregelen politie en burgemeesters?

21:40
Na de lofzang van coryfee heeft Vincent Kompany dit te zeggen

Na de lofzang van coryfee heeft Vincent Kompany dit te zeggen

22:00
Het rommelt bij Belgische profclub: "Polemiek hoort niet thuis in een club"

Het rommelt bij Belgische profclub: "Polemiek hoort niet thuis in een club"

21:30
Ex-Standard-coach haalt jaren later ferm uit: "Tot vandaag snap ik het nog altijd niet"

Ex-Standard-coach haalt jaren later ferm uit: "Tot vandaag snap ik het nog altijd niet"

20:20
Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had)

Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had)

21:00
1
Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg"

Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg"

19:40
2
Anthony Vanden Borre komt nog eens terug op zijn 'janetteninterview' en bijna vuistgevecht met T2

Anthony Vanden Borre komt nog eens terug op zijn 'janetteninterview' en bijna vuistgevecht met T2

20:00
Eindelijk beterschap bij KAA Gent: Ivan Leko maakt het bilan op van lange interlandbreak

Eindelijk beterschap bij KAA Gent: Ivan Leko maakt het bilan op van lange interlandbreak

19:00
Metronoom Zulte Waregem toont steile ambities met Essevee: "Waarom niet?"

Metronoom Zulte Waregem toont steile ambities met Essevee: "Waarom niet?"

18:40
Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel"

Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel"

19:20
4
Dan toch geen zege voor Standard? Antwerp komt met wel héél creatieve oplossing voor conflict

Dan toch geen zege voor Standard? Antwerp komt met wel héél creatieve oplossing voor conflict

18:20
5
Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure

Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure

17:20
2
OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas

OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas

18:13
5
Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap

Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap

17:56
3
'Duitse cultclub gaat strijd aan met Nederlandse clubs voor Belg met verleden bij Antwerp en Westerlo'

'Duitse cultclub gaat strijd aan met Nederlandse clubs voor Belg met verleden bij Antwerp en Westerlo'

17:40
Besnik Hasi heeft dit te zeggen na de geruchten rond Nathan De Cat

Besnik Hasi heeft dit te zeggen na de geruchten rond Nathan De Cat

17:00
Nicky Hayen zet de puntjes nog eens op de i na nederlaag tegen Anderlecht

Nicky Hayen zet de puntjes nog eens op de i na nederlaag tegen Anderlecht

16:30
Euvrard moet cruciale beslissing nemen bij Standard voor match tegen Zulte Waregem

Euvrard moet cruciale beslissing nemen bij Standard voor match tegen Zulte Waregem

16:00
Vlammend boek brengt Marc Overmars in nauwere schoentjes

Vlammend boek brengt Marc Overmars in nauwere schoentjes

15:30
3
Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

14:20
20
Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

14:40
1
🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden De derde helft

🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden

15:00
🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

14:00
'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

13:30
1
Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

12:40
9
Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

13:15
1
Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

13:00
3
📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

12:20
1
Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

11:40
Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

12:00
Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

10:45
3
Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

11:20
2
Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Meester Michel Meester Michel over Standard - Zulte Waregem: 0-0 Meut Meut over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK Boktor Boktor over Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg" Don Doumbia Don Doumbia over Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel" Andreas2962 Andreas2962 over Thibaut Courtois komt met opmerkelijk nieuws (dat zeker niet iedereen verwacht had) Stefaan_82 Stefaan_82 over Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan malinezer malinezer over Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved