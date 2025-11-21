Fans STVV tonen weer creatief stukje 'Belgisch denken' met busreis van 4,5 kilometer

De STVV-supporters reizen zondag massaal naar Leuven voor de uitmatch tegen OHL, maar opvallend: niet alleen uit Limburg. Supportersclub 'De Vaartrakkers' legt namelijk een bus in... vanuit Leuven zelf. Een rit van amper 4,3 kilometer, maar wel volledig volgens de regels.

Het idee ontstond vorig seizoen, toen STVV-fan Mattias Kempeneers – woonachtig in Mechelen – voor een combiregeling plots verplicht werd eerst naar Sint-Truiden te rijden om daar op de bus te stappen naar KV Mechelen. “Dat was absurd”, zegt hij in HBvL. “En ik was lang niet de enige STVV-supporter buiten Limburg die daardoor problemen had.”

Daarom vroeg de groep of ze zelf een bus mochten inleggen dichter bij huis. Dat mocht, en de ‘Mechelse’ bus naar het AFAS-stadion werd meteen een succes. Het concept bleek zo handig dat het dit seizoen opnieuw wordt toegepast, onder meer voor de verplaatsing naar OHL.

Korte busreizen groot succes

Uit dat succes ontstond zelfs een nieuwe supportersclub: *De Vaartrakkers*. “We hadden nooit gepland om een officiële club te worden, maar de vraag was zo groot dat het vanzelf gebeurde”, vertelt Kempeneers. “Voor zondag vertrekt onze bus vanuit Leuven. Eerst 58 plaatsen, maar dat zat zo vol dat we zijn opgeschaald naar 82. Opnieuw volledig uitverkocht.”

De aanpak wordt ook bij andere matchen gebruikt. Voor de bekertrip naar Antwerp vertrekt er een bus vanuit Zandhoven, en tegen Anderlecht komt er opnieuw een alternatieve opstapplaats. Alles in lijn met de combiregeling: volledige identificatie, rendez-vouspunt, en politiebegeleiding.

En ondanks de korte ritten blijft één traditie overeind bij de Vaartrakkers: “Er wordt altijd een pintje gedronken”, lacht Kempeneers. “Of we nu winnen of verliezen, en of we nu 4 kilometer moeten rijden of 40.”