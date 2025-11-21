Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

Donderdag 20 november is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Ter gelegenheid hiervan lanceert Standard Luik een speciale actie. Er kan een heel leuk speeltje worden gekocht zo blijkt.

In de officiële fanshop van de Luikse club is het mogelijk om een minibus speelgoed in de kleuren van stamnummer 16 te kopen. De prijs hiervan is vastgesteld op 25 euro.

Maar op deze bijzondere dag van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, kondigt Standard aan dat voor elke gekochte minibus er vijf euro extra kan worden toegevoegd om er een te schenken aan een vzw.

De vzw "Assistance à l'Enfance"

De naam van deze organisatie is "Assistance à l'Enfance". De Luikse stichting heeft als doel om kinderen en gezinnen in moeilijkheden te helpen en armoede en sociale uitsluiting te bestrijden.

"Samen geven we kinderen een toekomst. Elke gift telt. Elke gift verandert een leven", is de slogan van de vzw, opgericht in 1984. Ze biedt materiële (kleding, speelgoed), sociale en soms juridische steun en voert acties om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Er worden ook solidaire activiteiten georganiseerd, zoals het uitdelen van speelgoed bij Sinterklaas.

"Een eenvoudige aankoop, een daad van solidariteit," benadrukt Standard de Liège, die zich volop inzet in deze strijd. De mini-bus (25 euro) evenals de vijf euro extra om de vzw te ondersteunen, zijn te koop op de website van Standard de Liège.