Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

Stijn Stijnen kwam een paar weken geleden met Patro Eisden Maasmechelen naar de Planet Group Arena in Gent om er een belangrijk duel af te gaan werken in de Belgische Beker. Dat werd opnieuw een bewogen wedstrijd.

De supporters hadden het tijdens de wedstrijd tussen KAA Gent en Patro Eisden Maasmechelen voorzien op Stijn Stijnen, die zichzelf ook niet onbetuigd liet en uiteindelijk voor zijn gedrag ook een reprimande kreeg.

De voorbije weken was er al veel te doen over de coach van de Limburgers, die het verre van slecht doen in de Challenger Pro League en minstens van de play-offs om promotie af te dwingen mogen blijven dromen.

Tom Vandenbulcke hoorde als persverantwoordelijke van Gent ook heel wat tijdens de wedstrijd tussen de Buffalo's en het team van Stijn Stijnen. Daarover heeft hij zich nu ook uitgelaten.

Stijn Stijnen riep dingen naar de spelers van KAA Gent

In de podcast Blue White Breakdown ging het er onder meer over: "Stijn Stijnen, dat was wel ... Hij riep zelfs dingen naar onze eigen spelers", aldus Vandenbulcke.

"Op een bepaald moment riep hij naar Siebe Van Der Heyden dat Union SG kampioen werd zonder hem. En tegen Tiago Araujo zei hij dat hij hem ging aantrappen en dat soort stuff."