Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg"

Supporters overal in het land slaan alarm. De zoveelste boycot van uitsupporters dit seizoen zet het pijnpunt opnieuw genadeloos in de verf. Steeds opnieuw botsen fans op willekeur, beperkte busquota en schaarse ticketcontingenten. En steeds luider klinkt de roep om politiek inmenging.

Het jongste voorbeeld: de Anderlecht-supporters reizen zondag niet af naar La Louvière. Een prachtige affiche in de Pro League, maar zonder paars-witte fans. Slechts zo’n 400 tickets werden ter beschikking gesteld, een aantal dat al sinds het begin van het seizoen tot frustratie leidt. Ook de supporters van Standard weigerden eerder al dezelfde verplaatsing om precies die reden.

Herziening van minimumcapaciteit voor uitsupporters

Voor Anderlecht is het intussen niet nieuw. Eerder dit seizoen boycotten hun fans al de trip naar OH Leuven, en ook Westerlo op 6 december staat op de wankele lijst als het bezoekersquotum niet verhoogd wordt. Bij RSCA is men het beu: de club wil het gesprek aangaan met de Pro League over een herziening van de minimale capaciteit voor bezoekende fans.

Maar het probleem beperkt zich allerminst tot Brussel. Vandaag raakte bekend dat ook de supporters van Antwerp de verplaatsing naar Club Brugge volgende week boycotten. In Jan Breydel krijgen ze slechts de helft van het gebruikelijke aantal tickets. Een beslissing van politie en burgemeester waar The Great Old geen vrede mee neemt.

“Zonder supporters geen voetbal, genoeg van de willekeur”, klinkt het in een officieel statement op sociale media van de verenigde Antwerp-fans. Een slagzin die stilaan het seizoen typeert. Clubs met een grote aanhang krijgen steevast maar een fractie van wat ze als ‘fair’ beschouwen, en bovenop de beperkte capaciteit komt steeds vaker ook een beperking op het aantal bussen.

Ook Pro League onder vuur bij fans

Lees ook... LIVE: Standard Luik en Zulte Waregem beginnen eraan!Volgens de Antwerp-fans lijkt het “alsof uitsupporters steeds meer gezien worden als een luis in de pels”. Ze hekelen de trend van kleiner wordende uitvakken en onduidelijke beslissingen zonder transparante logica. Hun boodschap is duidelijk: de krijtlijnen moeten opnieuw helder gezet worden.

De kritiek richt zich niet alleen op gemeenten en politiediensten, maar ook op de voetbalinstanties. CEO van de Pro League Lorin Parys houdt zich voorlopig opvallend stil. Officieel omdat burgemeesters en politie de beslissingen nemen, maar die uitleg maakt steeds minder indruk op de achterban.

En dus stijgt de druk om de politiek zelf te laten ingrijpen. Supportersbonden van meerdere clubs vragen een kader dat de willekeur wegneemt, dat duidelijkheid biedt en dat respect toont voor de rol van de supporters. Want één ding, zeggen ze, staat buiten kijf: “Supporters zijn de zuurstof van het voetbal, zonder ons was het licht al uit.”
 

