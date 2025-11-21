Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit
Foto: © photonews

Zulte Waregem staat na veertien speeldagen op een achtste plaats met 19 punten. Kunnen ze daar voor de kering nog iets aan toevoegen? Dan moeten ze iets rapen van de altijd lastige verplaatsing naar Sclessin op speeldag 15.

Zulte Waregem speelde tot dusver zeker geen slecht seizoen. Als ze willen meespelen om de top-6 en de Champions' Play-offs, dan kunnen ze maar beter winnen op bezoek bij Standard om zo halfweg met 22 punten uit te komen.

Essevee had een goede interlandbreak

Maar ook voor de initiële doelstelling - een veilig seizoen en de top-12 - is het belangrijk om puntjes te blijven sprokkelen. Een trip naar Sclessin is sowieso nooit een makkie. Coach Sven Vandenbroeck beschouwde voor op de sociale media-kanalen van Essevee.

"De interlandbreak is goed verlopen. We hebben de analyse van Dender gemaakt en speelden een pittige wedstrijd tegen RWDM. We hebben ook een korte teambuilding in elkaar gestoken en we hebben de match op Standard voorbereid."

Zulte Waregem moet alles op orde hebben achterin

De sneeuw op donderdag gooide wel wat roet in het eten richting de match in Luik: "Het is op het veld een beetje foutgelopen, dus hebben we een alternatief voorzien in de namiddag. Lukas Willen moeten we nog even missen, net als Wilgens Paugain. Al de rest is fit", aldus de coach.

Lees ook... De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem"Standard presteert in eigen huis met de mensen in het stadion erachter beter dan op verplaatsing. Dat geeft hen een boost, ze spelen met meer vertrouwen thuis. Voor ons zal het een defensievere wedstrijd inhouden. We moeten alles op orde hebben achterin."

Volg Standard - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

