Lorenz Lomme
KAA Gent slikt serieuze domper tijdens wedstrijd tegen Westerlo
KAA Gent gaat op zaterdagavond op bezoek bij KVC Westerlo. De Buffalo's proberen er na een 1 op 6 opnieuw aan te knopen met de zege. Voor de rust moest Gent alvast een stevige domper slikken.

Gent had op de vorige speeldag thuis gelijkgespeeld tegen KRC Genk (1-1), terwijl het de speelronde daarvoor zwaar onderuit ging met 4-0 op het veld van OH Leuven, de huidige nummer 13 in de stand.

De wedstrijd in 't Westelse Kuipje is dus de ideale gelegenheid om opnieuw aan te knopen met een driepunter. Dat zou Gent ook meteen in de top 6 houden deze speeldag. De Oost-Vlamingen moesten het echter al snel zonder Maksim Paskotsi (22) doen.

Paskotsi moet geblesseerd naar de kant

De Est bleef na ongeveer een kwartier plots zitten en werd nog even verzorgd, maar moest de strijd staken. Het is niet meteen duidelijk wat er precies aan de hand is. Door het uitvallen van Paskotski moest Gent even met tien man verder, tot Da Silva de vrijgekomen plek kwam innemen.

Gent moet hopen dat de schade meevalt. Paskotski is namelijk een basispion van Ivan Leko en mocht in de competitie al 11 keer opdraven, waarvan 11 maal in de basis. Daarin was hij goed voor 1 goal en 1 assist.

Gent plukte Paskotski afgelopen zomer weg bij het Zwitserse Grasshoppers Zürich, een transfer waar 800 duizend euro mee gemoeid was. Volgens Transfermarkt is hij tegenwoordig 2 miljoen euro waard, waardoor ze in de Arteveldestad in de toekomst mogen dromen van winst.

