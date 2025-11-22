Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

STVV kan terugblikken op een knappe heenronde. Wat er zondag tegen OH Leuven ook gebeurt, de Limburgers overtreffen alle verwachtingen. Met goed voetbal en een sterke groepsdynamiek staan ze verdiend in de top van het klassement.

STVV heeft een geweldige eerste seizoenshelft achter de rug. De laatste wedstrijd van de heenronde wordt zondagavond tegen OH Leuven gespeeld, maar wat er ook gebeurd, die heenronde verliep fantastisch.

De Truienaars staat momenteel op de vierde plaats in het klassement, en dat is helemaal niet onverdiend. Het is iets wat niemand binnen de club had durven dromen voor het seizoen.

"Nee, we zijn bijzonder trots", zegt middenvelder Ryan Merlen bij Het Belang van Limburg. "Maar we moeten niet te veel naar het klassement kijken en verder doen met wat we bezig zijn: goed voetbal brengen."

STVV draait op volle toeren

Het geheim? "Er is geen geheim. Iedereen werkt keihard, niemand klaagt en elke speler weet perfect wat hij moet doen om de ploeg te helpen", gaat Merlen verder.

Achter de knappe resultaten zit dus een goed geoliede machine. "We hebben een heel volwassen groep, met een aantal spelers met veel ervaring. Er wordt gelachen als het kan en hard gewerkt als het moet. Dat evenwicht is belangrijk."