Opnieuw weinig overtuigend Club Brugge: Joaquin Seys ziet twee duidelijke oorzaken

Opnieuw geen spetterende prestatie van Club Brugge in de Belgische competitie. Assistgever Joaquin Seys ziet daarvoor twee mogelijke oorzaken.

Na de nederlaag op het veld van Anderlecht heeft Club Brugge weer aangeknoopt met een overwinning. Op eigen veld won blauw-zwart met 1-0 van Charleroi, maar erg overtuigend was het allemaal niet.

Seys over mindere prestatie van Club Brugge

"Uiteindelijk zijn het de drie punten die tellen. Het is altijd moeilijk na een internationale onderbreking, met jongens die later terugkomen", zocht Joaquin Seys naar een verklaring voor het povere spel van Club Brugge.

Al zag de linksachter ook nog een andere mogelijke oorzaak. "In de Belgische competitie moeten we vaak tegen een laag blok spelen dat niet willen pressen. Voor ons is het dan moeilijk om gaatjes te vinden."

Assist zijn belangrijk voor Seys

Uiteindelijk kon Vanaken op het uur de ban breken na een voorzet van Seys. "Het was geen slechte voorzet, aan het begin van het seizoen had ik ook gezegd dat ik daaraan zou werken. Het is mooi om weer een assist mee te pikken."

Voor Seys was het nog maar zijn eerste assist in de Belgische competitie dit seizoen. In de voorronde van de Champions League gaf hij al een assist in de 6-0 zege tegen Rangers, tegen Monaco gaf hij ook een assist.