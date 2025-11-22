STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

STVV sluit de heenronde af op het veld van OH Leuven, waar het voormalig trainer Felice Mazzu terug ontmoet. De Truienaars krijgen vooraf goed nieuws: twee sleutelspelers maken opnieuw deel uit van de selectie.

STVV sluit de heenronde van de Jupiler Pro League af op het veld van OH Leuven. De Truienaars komen zo oog in oog te staan met hun voormalige coach, Felice Mazzu.

Voor de wedstrijd is er al goed nieuws te melden voor STVV. De Limburgers zien namelijk twee belangrijke spelers terugkeren in de selectie. Wouter Vrancken zal er blij mee zijn.

Robert-Jan Vanwesemael en Visar Musliu zijn er weer bij

Het gaat om Robert-Jan Vanwesemael en Visar Musliu, die zitten volgens Het Belang van Limburg opnieuw bij de selectie. Of ze ook aan de wedstrijd starten blijft nog af te wachten.

Vanwesemael moest de wedstrijden tegen Antwerp en Standard aan zich voorbij laten gaan. Later bleek dat hij plots moest geopereerd worden aan een blindedarmontsteking.

Musliu raakte tijdens de interlandperiode van oktober geblesseerd in het interland Noord-Macedonië - België. Na enkele weken is hij opnieuw klaar om te spelen.