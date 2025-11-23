"Af en toe een week naar Italië": Hasi legt uit waarom Biglia er geregeld niet is bij Anderlecht

Besnik Hasi gaf toelichting bij de afwezigheden van Lucas Biglia bij Anderlecht. De ex-speler van paarswit volgt een trainerscursus in Italië en combineert die met zijn rol binnen de club.

Opleiding en organisatorische kwaliteiten

Volgens Hasi bevindt Biglia zich in een overgangsfase. “Hij zit nog in de inloopperiode. Wat hij nu doet, heb ik de eerste zes maanden onder Ariël gedaan”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Biglia reist geregeld naar Italië om zijn cursus te volgen en mist daardoor af en toe een week bij Anderlecht. Ondanks die afwezigheden benadrukte Hasi dat Biglia zich onderscheidt. “Wat ik wel al gemerkt heb, is dat Lucas organisatorisch heel sterk is.”

Daarnaast wees Hasi op de invloed die Biglia heeft binnen de spelersgroep. “En als hij zijn mening geeft, zie je meteen dat iedereen luistert. Hij heeft een WK-finale gespeeld, hé”, klinkt het.

Vertrouwensrol binnen de club

Hasi maakte duidelijk dat Biglia een belangrijke rol moet blijven vervullen binnen Anderlecht. “Lucas moet binnen de club een vertrouwenspersoon blijven”, gaat hij verder. Hij stelde dat de duur van die rol afhangt van de ambities van Biglia zelf.

De vraag wanneer Biglia klaar zal zijn voor meer blijft voorlopig open. “Hoelang? Dat hangt van hem af. Wat zijn z'n ambities? Wanneer denkt hij klaar te zijn voor de volgende stap?” Met die woorden gaf Hasi aan dat de toekomst van Biglia binnen de club grotendeels door hemzelf bepaald zal worden. “Hij is in elk geval goed bezig”, besloot Hasi.