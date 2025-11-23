Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

Terwijl Anderlecht in de slotfase de drie punten wegkaapte in La Louvière, viel één man bij de thuisploeg op: doelman Marcos Peano. De 27-jarige Argentijn staat in de belangstelling van paars-wit.

Peano bouwt dit seizoen aan een sterk palmares. Al zes keer hield hij de nul, en zijn reflexen en explosiviteit maakten hem tot een van de verrassingen van de competitie. Dat er bij Anderlecht naar hem gekeken wordt, is geen toeval: de connectie bestaat al jaren.

Op zijn 17de werd Peano door Nicolas Frutos aanbevolen op Neerpede, waarna hij in 2017 enkele weken mocht testen bij Anderlecht. Die proefperiode was degelijk, maar leidde toen niet tot een contract.

Er wordt niet aan Coosemans getwijfeld

Toch is de interesse nooit helemaal verdwenen. Silvio Proto, tegenwoordig keepercoördinator bij Anderlecht, kent Peano al langer en volgt hem op van dichtbij. Zijn optreden tegen paars-wit was opnieuw een visitekaartje: rustig aan de bal, uitstekend in de één-tegen-één-situaties en met enkele cruciale stops die La Louvière bijna een punt opleverden.

Bij Anderlecht is Coosemans als eerste doelman onomstreden. De 33-jarige aanvoerder is een zekerheid in doel én een leidersfiguur in de kleedkamer. Paars-wit heeft op korte termijn geen reden om die hiërarchie te wijzigen. Maar achter hem ziet de situatie er anders uit.

Tweede keeper Mads Kikkenborg is 26 en speelt weinig. Een profiel zoals dat van Peano - atletisch, ervaren, maar nog met marge - past geheel in dat plaatje. Of de Argentijn dit keer wél een stap richting Lotto Park zal zetten, valt nog af te wachten.