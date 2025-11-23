Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Terwijl Anderlecht in de slotfase de drie punten wegkaapte in La Louvière, viel één man bij de thuisploeg op: doelman Marcos Peano. De 27-jarige Argentijn staat in de belangstelling van paars-wit.

Peano bouwt dit seizoen aan een sterk palmares. Al zes keer hield hij de nul, en zijn reflexen en explosiviteit maakten hem tot een van de verrassingen van de competitie. Dat er bij Anderlecht naar hem gekeken wordt, is geen toeval: de connectie bestaat al jaren.

Op zijn 17de werd Peano door Nicolas Frutos aanbevolen op Neerpede, waarna hij in 2017 enkele weken mocht testen bij Anderlecht. Die proefperiode was degelijk, maar leidde toen niet tot een contract.

Er wordt niet aan Coosemans getwijfeld

Toch is de interesse nooit helemaal verdwenen. Silvio Proto, tegenwoordig keepercoördinator bij Anderlecht, kent Peano al langer en volgt hem op van dichtbij. Zijn optreden tegen paars-wit was opnieuw een visitekaartje: rustig aan de bal, uitstekend in de één-tegen-één-situaties en met enkele cruciale stops die La Louvière bijna een punt opleverden.

Bij Anderlecht is Coosemans als eerste doelman onomstreden. De 33-jarige aanvoerder is een zekerheid in doel én een leidersfiguur in de kleedkamer. Paars-wit heeft op korte termijn geen reden om die hiërarchie te wijzigen. Maar achter hem ziet de situatie er anders uit.

Lees ook... Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"Tweede keeper Mads Kikkenborg is 26 en speelt weinig. Een profiel zoals dat van Peano - atletisch, ervaren, maar nog met marge - past geheel in dat plaatje. Of de Argentijn dit keer wél een stap richting Lotto Park zal zetten, valt nog af te wachten. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière
Marcos Hernán Peano

Meer nieuws

Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

22:15
1
Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!" Reactie

Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!"

21:30
Anderlecht gaat in absolute slotfase met drie punten lopen op La Louvière dankzij onwaarschijnlijke held

Anderlecht gaat in absolute slotfase met drie punten lopen op La Louvière dankzij onwaarschijnlijke held

20:25
Renard doet boekje open Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

Renard doet boekje open Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

22:40
1
Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

21:40
2
Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

23:40
"Af en toe een week naar Italië": Hasi legt uit waarom Biglia er geregeld niet is bij Anderlecht

"Af en toe een week naar Italië": Hasi legt uit waarom Biglia er geregeld niet is bij Anderlecht

19:30
Voormalige Anderlecht-speler met dubbele nationaliteit wil voor Congo spelen

Voormalige Anderlecht-speler met dubbele nationaliteit wil voor Congo spelen

20:00
Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

23:00
🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses Reactie

🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses

21:50
3
Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

22:00
De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

21:13
"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

21:20
2
Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

21:00
De opdoffer te veel: Antwerp neemt afscheid van trainer Stef Wils

De opdoffer te veel: Antwerp neemt afscheid van trainer Stef Wils

19:48
25
Eindelijk! Na 15 speeldagen pakt Milkon met Dender eerste zege na duidelijk game plan: "Bosuil op stang jagen" Reactie

Eindelijk! Na 15 speeldagen pakt Milkon met Dender eerste zege na duidelijk game plan: "Bosuil op stang jagen"

19:40
1
Voelt hij de bui zelf al hangen? Wils wilt "kop niet in het zand steken" Reactie

Voelt hij de bui zelf al hangen? Wils wilt "kop niet in het zand steken"

19:27
1
Franky Van Der Elst houdt zich niet in over de kritiek op bondscoach Rudi Garcia

Franky Van Der Elst houdt zich niet in over de kritiek op bondscoach Rudi Garcia

20:30
Somers duidelijk na nederlaag tegen hekkensluiter Dender: "Laten coach in de steek" Reactie

Somers duidelijk na nederlaag tegen hekkensluiter Dender: "Laten coach in de steek"

19:13
4
Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld?

Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld?

18:30
11
📷 Ploeg opnieuw in de maak na faillissement tweedeklasser: "Mensen bereid om te investeren"

📷 Ploeg opnieuw in de maak na faillissement tweedeklasser: "Mensen bereid om te investeren"

19:00
Anderlecht gaat twee spelers - waaronder basisspeler - aantal weken moeten missen

Anderlecht gaat twee spelers - waaronder basisspeler - aantal weken moeten missen

18:13
Anthony Vanden Borre komt terug op wat zijn carrière tekende: "Iedereen denkt dat, maar het klopt niet"

Anthony Vanden Borre komt terug op wat zijn carrière tekende: "Iedereen denkt dat, maar het klopt niet"

16:30
Ex-speler van Anderlecht komt met ferme waarschuwing voor paars-wit: "We gaan met 2-0 winnen, en ik ga scoren"

Ex-speler van Anderlecht komt met ferme waarschuwing voor paars-wit: "We gaan met 2-0 winnen, en ik ga scoren"

14:30
La Louvière wil stunten: Anderlecht is duidelijk gewaarschuwd

La Louvière wil stunten: Anderlecht is duidelijk gewaarschuwd

11:00
Blamage op de Bosuil! Dender viert eerste zege van het seizoen op het veld van Antwerp

Blamage op de Bosuil! Dender viert eerste zege van het seizoen op het veld van Antwerp

17:59
LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"

LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"

09:20
🎥 Groot pijnpunt KRC Genk opnieuw op scherp gezet: Thorsten Fink heeft het heel moeilijk om het te verklaren Reactie

🎥 Groot pijnpunt KRC Genk opnieuw op scherp gezet: Thorsten Fink heeft het heel moeilijk om het te verklaren

17:15
1
Na uithaal van Westerlo-coach Charaï: arbitrage is héél duidelijk over discutabele fase

Na uithaal van Westerlo-coach Charaï: arbitrage is héél duidelijk over discutabele fase

17:30
2
🎥 Wat lieten Patro en Beerschot zien in de Challenger Pro League?

🎥 Wat lieten Patro en Beerschot zien in de Challenger Pro League?

18:00
2
Zulte Waregem krijgt mooie complimenten na pittig duel tegen Standard Interview

Zulte Waregem krijgt mooie complimenten na pittig duel tegen Standard

17:00
Anderlecht eert Mbokani voor zijn 40e verjaardag: Besnik Hasi komt met opvallende anekdote

Anderlecht eert Mbokani voor zijn 40e verjaardag: Besnik Hasi komt met opvallende anekdote

10:30
KRC Genk laat gouden kans liggen tegen KV Mechelen: dit heeft kapitein Bryan Heynen te zeggen

KRC Genk laat gouden kans liggen tegen KV Mechelen: dit heeft kapitein Bryan Heynen te zeggen

16:00
Genk niet en KV Mechelen weer steviger in de top zes: thuisploeg bijt tanden stuk op sterk keepende Miras

Genk niet en KV Mechelen weer steviger in de top zes: thuisploeg bijt tanden stuk op sterk keepende Miras

15:25
Na de Rode Duivels, nu ook bij Club: Vanaken verklaart waarom hij twee maanden niet scoorde Reactie

Na de Rode Duivels, nu ook bij Club: Vanaken verklaart waarom hij twee maanden niet scoorde

15:15
Antwerp slikt dubbele opdoffer vlak voor clash met Dender: Wils mist naast Janssen nog twee basispionnen

Antwerp slikt dubbele opdoffer vlak voor clash met Dender: Wils mist naast Janssen nog twee basispionnen

15:24

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Renard doet boekje open Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht JaKu JaKu over Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk" JaKu JaKu over Anderlecht heeft speler van tegenstander La Louvière in het vizier JVD002 JVD002 over De opdoffer te veel: Antwerp neemt afscheid van trainer Stef Wils soepkieke soepkieke over Het draait vierkant bij zijn club: al snel nieuwe transfer voor Belghali (ex-KV Mechelen)? kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over KRC Genk - KV Mechelen: 0-1 TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over "Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart Negenduuzend Negenduuzend over Elche CF - Real Madrid: 2-2 ontleder ontleder ontleder ontleder over "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses JaKu JaKu over 'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved