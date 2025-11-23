Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

De supporters van Anderlecht hebben een gezamenlijk statement naar ons gestuurd om hun ongenoegen nogmaals duidelijk te maken. Ditmaal viseerden ze La Louvière en hun management. Hun oproep richting iedereen die iets kan veranderen is duidelijk.

We kregen foto's toegestuurd van Anderlecht-fans die dus niet naar de match in het stadion trokken, maar wel in het centrum van La Louvière de match gingen volgen uit protest. We kregen ook volgend statement...

Nieuw stadion La Louvière, maar slechts 400 plaatsen voor uitfans

Away-groepen, FanCouncil en ultragroepen hebben beslist om de verplaatsing naar La Louvière te boycotten en het bezoekersvak leeg te laten. Wij weigeren ons nog langer neer te leggen bij de systematische afbouw van bezoekersvakken in België, en La Louvière is een schoolvoorbeeld van hoe slecht het gesteld is met de uitcultuur.

La Louvière heeft een volledig nieuw stadion gebouwd en tóch bewust gekozen om het bezoekersvak amper 400 plaatsen te geven. Dat is totaal onvoldoende in een land waar grote clubs steevast het dubbele tot zelfs het driedubbele aan uitsupporters kunnen meebrengen. Dit is geen vergetelheid — dit is een gebrek aan respect voor de uitsupporter, punt.

Alsof dat nog niet volstaat, is het aantal toegelaten bussen voor deze wedstrijd ronduit schrijnend. De combinatie van een veel te klein uitvak, belachelijk beperkte vervoerscapaciteit en nul bereidheid om te verbeteren maakt deze verplaatsing simpelweg onaanvaardbaar.

Deze situatie staat symbool voor een breed, structureel falen in België: te kleine bezoekersvakken, ondermaatse infrastructuur, slecht onthaal en automatische combiregelingen. Zelfs nieuwe stadions slagen er niet in om een elementair deel van de voetbalbeleving — de uitsupporter — correct te voorzien.

Acties zullen bljiven voortduren

Daarom roepen wij alle supportersfederaties, de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond én het Ministerie van Binnenlandse Zaken op om eindelijk structurele actie te ondernemen.

Dit moet gebeuren in overleg met supporters zelf, die dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van gebrekkige infrastructuur en kortzichtige beslissingen. Zonder duidelijke vooruitgang en een serieus beleid rond het onthaal van uitsupporters blijven gelijkaardige acties meer dan mogelijk.

Aan onze spelers: deze boycot is niet tegen jullie gericht. Speel met dezelfde inzet alsof wij daar stonden. Haal die drie punten binnen.