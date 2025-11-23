Eindelijk! Na 15 speeldagen pakt Milkon met Dender eerste zege na duidelijk game plan: "Bosuil op stang jagen"

Milkon en Dender hebben er even op moeten wachten, net geen volledige heenronde, maar de eerste driepunter is wel binnen voor Dender. Niet in een thuisploeg tegen een andere laagvlieger, wel op het veld van Antwerp.

Toegegeven, misschien is Antwerp wel een laagvlieger geworden dit seizoen maar op de Bosuil gaan winnen is toch niet iedereen gegeven. Dender kwam op voorsprong maar zag Antwerp op gelijke hoogte komen. De thuisploeg verhoogde de druk maar uiteindelijk kon Oratmangoen de eerste driepunter van het seizoen veiligstellen.

"We wisten dat we gewoon verder moesten blijven werken, verderbouwen op hetgene we al maanden aan het doen zijn. En dan komt die eerste overwinning er uiteindelijk wel", aldus Dender-trainer Hayk Milkon.

Bosuil op stang jagen

Hij had zijn troepen een duidelijk game plan meegegeven voor de clash met Antwerp: "We wilden met 0-0 de rust ingaan om nog meer druk bij hen te leggen. Dan weet je dat het stadion wat onrustig kan worden. Je voelde die nervositeit toenemen wanneer we op voorsprong kwamen en werd het een wedstrijd vol omschakelmomenten."

Na de gelijkmaker van Antwerp leek de Bosuil zich klaar te maken om op en over de hekkensluiter te gaan maar Dender bewees dat het ook kon profiteren van de vrijgekomen ruimte in de Antwerp-defensie. Een prachtige voorzet van Junior Sambu richting Oratmangoen bewees dat.

"Vanaf dat punt was het overleven voor ons. Ookal was Antwerp nooit een lange periode echt gevaarlijk, ze zorgden wel voor de nodige dreiging. Maar we toonden genoeg samenhorigheid om de drie punten over de streep te trekken.