Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans
Foto: © photonews
Antwerp bevindt zich in een nieuwe realiteit na het terugtreden van de familie Gheysens als financiële motor. Toch zijn er signalen dat de club, ondanks beperkingen, nog steeds mogelijkheden heeft om zich te versterken.

Beperkt budget en zoektocht naar opportuniteiten

Sportief directeur Marc Overmars gaf eerder al aan dat Antwerp zonder de steun van Gheysens nooit zo ver was geraakt. Tien jaar geleden was er nauwelijks een basis, maar de investeringen brachten de club naar een hoger niveau. Nu moet Overmars werken met een beperkter budget, wat zijn bewegingsvrijheid op de transfermarkt aanzienlijk verkleint.

Tijdens de zomermercato gaf hij slechts vier miljoen euro uit. Dat bedrag dwong hem om vooral te zoeken naar transfervrije spelers of huurconstructies.

Het aantrekken van dure profielen, zoals Adem Zorgane, bleek financieel niet haalbaar. Overmars gaf toe dat dit frustrerend was, maar hij benadrukte ook dat het opbouwen van een ploeg vanaf nul hem voldoening schenkt.

In september klonk hij nog optimistisch. “Elke club heeft wel eens een moeilijke periode. Maar als je je visie blijft volhouden, dan kom je er. In het begin was er bij Ajax ook geen geld. Wij hebben dat er zelf gecreëerd, tot heel veel geld”, klonk het toen in Het Laatste Nieuws.

Vooruitzicht op wintermercato en samenwerking

Lees ook... Voelt hij de bui zelf al hangen? Wils wilt "kop niet in het zand steken"Volgens informatie van Het Laatste Nieuws beschikt Antwerp na een lucratieve zomer nog steeds over voldoende middelen om in de wintermercato gerichte versterkingen door te voeren. Dat is noodzakelijk om de ploeg competitief te houden en de sportieve ambities te ondersteunen. Al is de grootste zorg natuurlijk om eerst een nieuwe trainer te vinden na het ontslag van Stef Wils.

Antwerp
Stef Wils

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

