AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun

AS Monaco zit in zwaar weer sinds de komst van Sébastien Pocognoli. De Monegasken pakten amper 7 op 21 onder hun nieuwe coach en gingen vorig weekend opnieuw pijnlijk onderuit, dit keer met 4-1 tegen Rennes.

Sébastien Pocognoli stelt voorlopig zwaar teleur bij AS Monaco. Sinds hij het roer overnam, pakte hij 7 op 21 in de Ligue 1. Dat is het slechtste eerste rapport van een coach bij de club sinds Robert Moreno in 2020.

Afgelopen weekend ging hij opnieuw met 4-1 de boot in, voor de tweede match op rij. Deze keer op het veld van Rennes. "Deze wedstrijd in Rennes vat ons seizoen goed samen qua inconsistentie. We spelen een degelijke eerste helft en een mislukte tweede", verklaart Pocognoli bij de clubmedia.

Pocognoli zoekt houvast na nieuwe dreun in Rennes

"We zoeken geen excuses bij blessures of de nasleep van Europese duels. Er moet stabiliteit gevonden worden, en dat zal versterkt worden door spelers die terugkomen uit blessure. We moeten werken op basisprincipes die voor stabiele resultaten moeten zorgen voor het einde van het jaar", gaat hij verder.

Voorlopig doet hij het dus nog niet goed, er is weinig tot geen verbetering te zien in vergelijking met de periode voor zijn komst, al vindt Pocognoli van wel. "Ik heb alle wedstrijden van AS Monaco gezien dit seizoen, en soms ontbrak er een zekere teamcohesie. Die was er wél weer na mijn komst, maar het is duidelijk dat deze mentaliteit voortdurend geprikkeld moet worden."

Op de problemen van de wedstrijd tegen Rennes ging de voormalige trainer van Union niet echt in. Hij ziet het nog positief in en gelooft in een ommekeer. "Het is een klap, maar tegelijk een goede test om te zien hoe we weer opveren."