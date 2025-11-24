Opvallende naam duikt op als potentiële nieuwe coach van Antwerp, meer nieuws erover

Antwerp beleefde zondag een pijnlijk dieptepunt met een 1-2-nederlaag tegen Dender, de rode lantaarn van de competitie die tot dan nog geen enkele zege had behaald. Voor Stef Wils betekende dat meteen het einde bij de club. Maar wie wordt zijn opvolger?

Amper uren na de wedstrijd kondigde Antwerp aan dat de samenwerking met Wils werd stopgezet. De opdracht om zes op zes te halen tegen La Louvière en Dender mislukte, en het bestuur greep in.

In de wandelgangen werd al snel gesproken over mogelijke opvolgers, en daarbij viel de naam van Peter Maes. De ervaren Belgische coach zit sinds april zonder club, na zijn ontslag bij Willem II, en wordt door sommigen als een logische kandidaat gezien om Antwerp weer op de rails te zetten.

Peter Maes geen kandidaat om trainer te worden bij Antwerp

Volgens geruchten zou Maes zondag zelfs al op de Bosuil zijn gespot. Dat bericht krijgt echter meteen een kanttekening van Patrick Goots, die hem goed kent. “Ik heb maandagochtend nog met Peter gesproken. Hij zegt dat hij niet op de Bosuil aanwezig was en dat er momenteel geen contacten zijn", vertelt Goots in GvA.

De analist benadrukt dat Antwerp waarschijnlijk met andere kandidaten aan tafel zit. “Ik denk niet dat Antwerp nu nog in gang zal schieten met Peter Maes. Er lopen al gesprekken met andere trainers die mogelijk geschikt zijn voor deze situatie.”

Voor Goots is snelheid cruciaal. Hij verwacht dat de nieuwe coach maandag of dinsdag al aan het werk moet zijn. “Je kunt niet wachten tot donderdag of vrijdag. Met belangrijke wedstrijden tegen Club Brugge en STVV in de beker moet er snel duidelijkheid zijn.”