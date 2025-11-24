Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

We zitten halverwege de Jupiler Pro League en de rekensommen duiken weer op. Volgens Football Meets Data lijken Union en Club Brugge de enige echte titelkandidaten, de rest volgt vanop een afstand.

De Jupiler Pro League is ondertussen halverwege, voor heel wat clubs een gemakkelijk moment om een rapport op te stellen. Dit is ook het laatste seizoen met play-offs, en dus ook het laatste seizoen met extra spanning.

De voorbije jaren hebben we gezien dat er tijdens de play-offs nog allerlei verrassingen kunnen volgen. De monumentale instorting van Racing Genk vorig seizoen zal niet snel vergeten worden, terwijl het seizoen voordien Club Brugge uitpakte met een onwaarschijnlijke inhaalrace.

Dit zijn de huidige titelkansen

Football Meets Data, een platform dat zich bezighoudt voetbalstatistieken van heel wat verschillende competities, berekende hoeveel kans de verschillende kanshebbers maken op de titel dit seizoen. Voorlopig lijken er maar twee clubs écht aanspraak te maken op de eindwinst.

FMD berekende dat Union SG momenteel het meeste kans maakt de titel met 55,9%. Club Brugge volgt en heeft 42,1% kans om op het einde zege te vieren.

Lees ook... David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht›Anderlecht, de huidige nummer drie in de JPL, krijgt van het platform 1,2% kans om de Pro League te winnen. Racing Genk staat op 0,7% en STVV krijgt 0,1% kans. Het is niet veel, maar zeg nooit nooit.