'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4309

Fabio Silva lijkt alweer onrustig te worden. De Portugese aanvaller, die zijn WK-droom ziet wankelen, wil graag vertrekken bij Borussia Dortmund.

Nog niet zo lang geleden was er goed nieuws over Fabio Silva: de 23-jarige Portugese spits, die vorige zomer voor 22,5 miljoen euro naar Borussia Dortmund trok, had eindelijk zijn eerste goal gemaakt in zijn nieuwe kleuren.

Men dacht dan ook dat de talentvolle Portugese international (één cap) opnieuw vertrokken was, zeker in dit cruciale WK-seizoen. Maar sindsdien is het misgelopen. Silva bleef tijdens de twee daaropvolgende wedstrijden op de bank en kwam dit weekend slechts één minuut in actie.

Silva al opnieuw op weg naar de uitgang?

Gedurende zijn carrière stond Fabio Silva nooit bekend om zijn geduld. Zo herinneren we ons dat hij in het seizoen 2022-2023 tijdens zijn huurperiode bij Anderlecht al in januari vertrok, ontevreden over de rol die Brian Riemer, net hoofdcoach geworden, hem toebedeelde.

En ook nu zou de Portugees overwegen om in de wintermercato een oplossing te zoeken. Dat meldt Sky Germany: volgens journalist Patrick Berger "is Fabio Silva ontevreden over zijn speeltijd en ziet hij zijn WK-droom in gevaar komen".

Silva’s enige cap voor Portugal dateert van 2024, toen hij een sterk seizoen kende bij UD Las Palmas. De zware concurrentie in de Portugese aanval zou hem dus richting een vertrek duwen. "Maar er zijn nog geen gesprekken geweest met Dortmund en er is geen enkel bod binnengekomen", nuanceert Berger. Geduld is dus geboden…

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Fábio Daniel Soares Silva

Meer nieuws

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

14:20
LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

14:14
"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

14:00
Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

11:20
De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

13:45
Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

13:30
1
BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

12:20
66
Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

08:41
11
Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

12:50
1
'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

13:00
10
Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

12:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

11:00
Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken

Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken

11:40
1
Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort" Reactie

Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort"

10:15
1
Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

06:30
Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

10:30
5
Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel

Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel

09:30
13
Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

11:00
6
Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

10:00
1
Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

07:00
4
Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

08:20
Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

09:00
1
Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

08:00
7
Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is Reactie

Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is

08:15
2
Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart

Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart

07:22
In tranen op de bank: Adnan Januzaj krijgt vreselijke domper te verwerken

In tranen op de bank: Adnan Januzaj krijgt vreselijke domper te verwerken

07:40
Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen" Analyse

Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen"

06:00
Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

22:00
Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

23:30
1
"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

23:00
Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

21:00
1
Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

22:30
2
Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

20:20
3
Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

20:00
3
KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

20:40
Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

21:20
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Olympia86 Olympia86 over BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League Bemmer Bemmer over Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees Eldonte Eldonte over Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer franchi franchi over Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is Sv1978 Sv1978 over 'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League franchi franchi over Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs Impala Impala over Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal franchi franchi over Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari Geert66 Geert66 over Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen Sv1978 Sv1978 over Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved