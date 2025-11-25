'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

Fabio Silva lijkt alweer onrustig te worden. De Portugese aanvaller, die zijn WK-droom ziet wankelen, wil graag vertrekken bij Borussia Dortmund.

Nog niet zo lang geleden was er goed nieuws over Fabio Silva: de 23-jarige Portugese spits, die vorige zomer voor 22,5 miljoen euro naar Borussia Dortmund trok, had eindelijk zijn eerste goal gemaakt in zijn nieuwe kleuren.

Men dacht dan ook dat de talentvolle Portugese international (één cap) opnieuw vertrokken was, zeker in dit cruciale WK-seizoen. Maar sindsdien is het misgelopen. Silva bleef tijdens de twee daaropvolgende wedstrijden op de bank en kwam dit weekend slechts één minuut in actie.

Silva al opnieuw op weg naar de uitgang?

Gedurende zijn carrière stond Fabio Silva nooit bekend om zijn geduld. Zo herinneren we ons dat hij in het seizoen 2022-2023 tijdens zijn huurperiode bij Anderlecht al in januari vertrok, ontevreden over de rol die Brian Riemer, net hoofdcoach geworden, hem toebedeelde.

En ook nu zou de Portugees overwegen om in de wintermercato een oplossing te zoeken. Dat meldt Sky Germany: volgens journalist Patrick Berger "is Fabio Silva ontevreden over zijn speeltijd en ziet hij zijn WK-droom in gevaar komen".

Silva’s enige cap voor Portugal dateert van 2024, toen hij een sterk seizoen kende bij UD Las Palmas. De zware concurrentie in de Portugese aanval zou hem dus richting een vertrek duwen. "Maar er zijn nog geen gesprekken geweest met Dortmund en er is geen enkel bod binnengekomen", nuanceert Berger. Geduld is dus geboden…