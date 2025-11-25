Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

Antwerp zit opnieuw in een dip en de beloftes om voor de coach te knokken bleken vooral woorden. De malaise stapelt zich op, waardoor steeds meer stemmen zich afvragen hoe diep de club precies is weggezakt.

Antwerp heeft afgelopen weekend opnieuw teleurgesteld. De spelers lieten de voorbije weken verstaan dat ze wilden strijden voor hun coach, maar op het veld was daar maar weinig van te zien, met de gevolgen van dien.

Er was te weinig vooruitgang onder Stef Wils, maar dit is niet alleen de schuld van de trainer. Een groot aantal transfers die deze zomer gedaan werden lieten te wensen over en bovendien zijn er enorm veel geblesseerden.

Kan Antwerp dit seizoen de kar nog keren?

Maar deze slechte periode is geen korte momentopname. "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt sinds dat historische doelpunt van Alderweireld op Genk", stelt Jacky Mathijssen vast bij Het Belang van Limburg.

"Zo snel als ze toen de hemel bestormden, zo snel zijn ze nu afgezakt naar het vagevuur. Ik stel me daar grote vragen bij. Een club uit een grootstad als Antwerpen, met de haven op een boogscheut en zonder een lokale concurrent in eerste klasse, zou volgens mij nooit investeringsproblemen mogen hebben."

"Dan moet er toch meer aan de hand zijn dan enkel een cashprobleem. Het is hoe dan ook spijtig. Zeker voor Stef Wils, die wat mij betreft meer slachtoffer dan oorzaak is van deze malaise", besluit Mathijssen.