Miljoenentransfer deze winter weg bij Anderlecht zonder 1 minuut voor de hoofdmacht?

Foto: © photonews
Het wordt stilaan een probleem op Anderlecht. Aan de situatie rond Cedric Hatenboer lijkt geen positief einde meer te kunnen komen. En dus zal er in januari naar een andere, afdoende oplossing gezocht moeten worden.

Cedric Hatenboer werd vorige winter voor iets meer dan twee miljoen euro gekocht door Anderlecht bij Excelsior Rotterdam. Eerst mocht hij nog een paar maanden op huurbasis rijpen op Het Kasteel.

Miljoenentransfer Anderlecht rendeert voorlopig niet

Deze zomer kwam hij dan wél naar het Lotto Park, maar echt doorbreken kon hij er voorlopig allerminst. Volgens Besnik Hasi is hij niet klaar voor de A-kern en bij de RSCA Futures weigert Hatenboer bij momenten te spelen.

De Nederlander ligt onder contract tot juni 2029, maar tot op heden kon paars-wit nog niet veel van hem genieten. En dus dreigt er een oplossing voor hem te moeten komen deze winter.

Welke oplossing komt er deze winter voor Cedric Hatenboer?

Tegen Seraing zat hij andermaal niet in de selectie van de RSCA Futures. Olivier Renard gaf eerder al aan dat iedereen in het dossier zal moeten meewerken - ook Hatenboer zelf dus.

Als dat niet zal gebeuren, dan zou het sneller dan verwacht einde verhaal kunnen worden. Volgens Het Nieuwsblad zitten beide partijen op dit moment in een impasse en dus is het de vraag hoe inschikkelijk Anderlecht zal zijn om een (huur)oplossing te vinden.

Anderlecht
Cedric Hatenboer

