Minister Beenders komt tussen: "Dan moeten fans hun geld terugkrijgen"

Het nieuws is op dinsdagmiddag ingeslagen als een bom. Het contract tussen DAZN en de Pro League is niet meer. De onderhandelingen met de telecomoperatoren slaagden niet en dus is er van een contract geen sprake meer volgens DAZN. Wat nu?

Minister Rob Beenders komt tussen in de zaak

DAZN stuurde een mail de wereld in richting zijn fans/abonnees om hen te melden dat ze nog spreken met de Pro League om de impact zo klein mogelijk te maken.

Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders (VOORUIT) is duidelijk in zijn mening op VTM Nieuws. Hij wil dat de fans hun geld gaan terugkrijgen. 

Zwart scherm? Geld terug

"Ik heb inderdaad gelezen dat DAZN het contract met de Pro League heeft opgezegd. Dat kan inderdaad betekenen dat er vanaf dit weekend geen voetbal meer wordt uitgezonden op tv. Dat er een zwart scherm komt, waardoor alle abonnees op DAZN niet meer zeker zijn vandaag of ze nog wel voetbal kunnen zien.”

“Die mensen hebben een apart abonnement afgesloten, meestal alleen om voetbal te kunnen zien. Als nu blijkt dat ze geen voetbal meer kunnen zien of een zwart scherm krijgen, dan moeten ze hun geld terugkrijgen."

